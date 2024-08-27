Чоловік вперше за місяці підстригся – і здивував свою дівчину виглядом "поганого хлопчика"

Чоловік не стригся 3 місяці, але наважився на трансформацію свого вигляду у фахівця. І зробив вдалий вибір – йому вдалося здивувати свою дівчину новим образом "поганого хлопчика".

Своїм перевтіленням чоловік поділився в тіктоці. Відео вже встигло стати вірусним, зібравши безліч лайків і коментарів.

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Нова зачіска зробила з чоловіка "поганого хлопця"

Є багато способів зберегти романтику у стосунках. Незалежно від того, чи пригощаєте ви свою половинку смачною вечерею, чи дивуєте її квітами, є незліченна кількість способів змусити її розчулитися.

Один хлопець зробив для своєї коханої дещо неймовірне – змінив себе . Звісно, тут мовиться не про внутрішній світ, а про зовнішність.

. Звісно, тут мовиться не про внутрішній світ, а про зовнішність. Завдяки можливостям соціальних мереж, користувач тіктока cam_barber поділився кліпом про свій візит до барбера, який повністю трансформував його вигляд.

На кадрах – довгі пасма клієнта, і хлопець зізнається, що не стригся вже 3 місяці, але тепер хотів би зробити собі нову зачіску.

Завтра з Канади приїжджає моя дівчина, адже наступного тижня починається навчання, тож мушу мати гарний вигляд,

– каже він.

Барбер Кем, до якого звернувся хлопець, підтримав його і запитав, які хлопці подобаються його дівчині – хороші чи погані. На що той відповів: "Хороші".

Він здивує свою дівчину новим образом "поганого хлопчика": дивіться відео cam_barber

Утім, у підсумку 21-річний клієнт постав з абсолютно новою зачіскою, від якої шанувальники були в захваті. Хоч і оцінили дещо з гумором: "Усе ж у нього стрижка як у поганого хлопчика", але "його дівчині це точно сподобається".