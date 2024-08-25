Якось він приймав чоловіка, який не стригся 2 роки. А потім показав у відео цілковито новий вигляд клієнта після свіжої стрижки.

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"Ти виглядаєш на 20 років молодшим"

Чоловік відрощував волосся протягом 2 років, але завдяки nguyensteadycutting зазнав кардинальних змін. Наважився він на це тому, що його дружина почала дратуватися через "занадто довге" волосся своєї половинки.

Тай Нгуєн, перукар з Річмонда у Вірджинії, відомий своїми стрижками, які змінюють життя. В одному з нещодавніх відео, яке набрало під 800 тисяч вподобань, Тай знімає з клієнта капелюх, але його вражає те, що під ним.

Клієнт розповів, що востаннє підстригався 2 роки тому, а його дружина бурчала, що волосся стало занадто довгим. А проте чоловік уникав стрижки, бо помітив, що лінія росту волосся відступає (простіше кажучи, соромився облисіння).

Однак Тай був упевнений, що може запропонувати рішення. І справді – коли ми бачимо результат у відео, то розуміємо, що Тай не помилявся.

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Побачивши свій новий вигляд у дзеркалі, чоловік засяяв і вигукнув, що його дружина "буде в захваті". І Тай підтвердив: "Ти виглядаєш на 20 років молодшим, брате".

Користувачі в інстаграмі також були вражені результатом. Один написав: "Він схуд з 60 до 35. Це чаклунство!" Інший додав: "Брате, ти врятував його шлюб".