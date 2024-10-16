Сучасні терміни світу знайомств і побачень: короткий путівник, який має бути під рукою
Джерело:Man of Many
Сучасний ландшафт знайомств, безперечно, змінився – у порівнянні навіть з кількома минулими роками. І ніде це не проявляється так очевидно, як у тому, якими словами ми говоримо про стосунки.
Для успішних знайомств і побачень розуміння сучасних термінів вкрай важливе, наголошує Man of Many. І, звісно, знання про те, як ними користуватися, неодмінно допоможе вам розвивати позитивні та здорові стосунки з іншими людьми.
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Ось терміни й фрази, які вам потрібно знати у світі знайомств
Незалежно від того, чи намагаєтеся ви підвищити свій рівень у знайомстві, чи починаєте виставляти різного кольору прапорці, сучасний світ знайомств може бути трохи складним. Тому варто бодай ознайомитися з цим посібником.
- Beige Flag (бежевий прапорець). Якщо ви гортали тікток, то, безсумнівно, бачили цю фразу. Вона не обов'язково стосується позитивної чи негативної ситуації, але змушує вас подумати: "Гм, що ця людина робить?" Бежеві прапорці – це про химерні, дивні речі, які роблять людину унікальною, тому в певному сенсі їх можна вважати милими.
- Cuffing (прив'язування). Походження терміну пов'язане зі словом "наручники" або "манжети", і це не про щось погане. Це про особливий зв'язок з людиною, прив'язаність до неї. Найчастіше ми бачимо цю фразу в холодну пору року, сезон манжетів, зігрівання рук. Її використовують для опису когось, хто перебуває в процесі початку стосунків, або в сезонних короткочасних стосунках.
- Green Flag (зелений прапорець). Це про всі позитивні риси особистості, які випромінює ваш партнер. Зеленим прапорцем може бути те, як людина чудово ставиться до своїх батьків, або те, що вона часто говорить вам, як сильно вас цінує.
- Gaslighting (газлайтинг). Це акт маніпулювання людиною, який змушує її сумніватися у своїй здатності розуміти, пригадувати або сприймати ситуації. Часто це проявляється у формі безперервної брехні, заперечення, проєкції та підривної діяльності, що може призвести до нездорової динаміки власництва.
- Ghosting (гостинг). Також ще кажуть smoke-bombing – "димова атака". Це акт зникнення без попередження і переривання всіх контактів. У стосунках це може статися після низки побачень або просто після того, як ви познайомилися з людиною. Хоча часто ми робимо це, щоб уникнути незручного розриву, відсутність завершеності може підірвати впевненість постраждалого в собі.
- Love-Bombing (любовне бомбардування). Подібно до газлайтингу, це форма маніпуляції. Воно часто передбачає обдаровування когось увагою чи прихильністю з метою вплинути на нього.
- Red Flag (червоний прапорець). Це простий термін, який означає негативні риси особистості потенційного партнера. Це попереджувальний знак, який має звернути вашу увагу на те, що ця людина не дбає про ваші інтереси.
- Rizz (різз). Ймовірно, найновіший термін у цьому списку. Різз – це скорочення від "харизма", цим позначають здатність фліртувати та швидко встановлювати зв'язки. Дуже популярний термін у тіктоці, його зазвичай використовує молодь для опису тих, хто має привабливу особистість.
- Situationship (ситуативні стосунки). Це тип стосунків, де жодна зі сторін не визначила свого статусу. У стосунках без зобов'язань учасники розуміють природу свого зв'язку, а в ситуативних стосунках може виникнути розбіжність у цінностях. Такі стосунки залишатимуться ситуативними доти, доки хтось не поставить питання, після якого вони можуть припинити своє існування.
- Soft-Launch (м'який запуск). Розміщення хитрої фотографії нового партнера в соціальних мережах. Це часто розглядають як спосіб скромно похвалитися тим, що ти з кимось зустрічаєшся, не розкриваючи, хто це. Найчастіше це відбувається тому, що людина не хоче випереджати події, бо ж раптом нічого не вийде.