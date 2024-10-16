Сучасні терміни світу знайомств і побачень: короткий путівник, який має бути під рукою

Сучасний ландшафт знайомств, безперечно, змінився – у порівнянні навіть з кількома минулими роками. І ніде це не проявляється так очевидно, як у тому, якими словами ми говоримо про стосунки.

Для успішних знайомств і побачень розуміння сучасних термінів вкрай важливе, наголошує Man of Many. І, звісно, знання про те, як ними користуватися, неодмінно допоможе вам розвивати позитивні та здорові стосунки з іншими людьми.

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Ось терміни й фрази, які вам потрібно знати у світі знайомств

Незалежно від того, чи намагаєтеся ви підвищити свій рівень у знайомстві, чи починаєте виставляти різного кольору прапорці, сучасний світ знайомств може бути трохи складним. Тому варто бодай ознайомитися з цим посібником.

Beige Flag (бежевий прапорець). Якщо ви гортали тікток, то, безсумнівно, бачили цю фразу. Вона не обов'язково стосується позитивної чи негативної ситуації, але змушує вас подумати: "Гм, що ця людина робить?" Бежеві прапорці – це про химерні, дивні речі, які роблять людину унікальною, тому в певному сенсі їх можна вважати милими.

Якщо ви гортали тікток, то, безсумнівно, бачили цю фразу. Вона не обов'язково стосується позитивної чи негативної ситуації, але змушує вас подумати: "Гм, що ця людина робить?" Бежеві прапорці – це про химерні, дивні речі, які роблять людину унікальною, тому в певному сенсі їх можна вважати милими. Cuffing (прив'язування) . Походження терміну пов'язане зі словом "наручники" або "манжети", і це не про щось погане. Це про особливий зв'язок з людиною, прив'язаність до неї. Найчастіше ми бачимо цю фразу в холодну пору року, сезон манжетів, зігрівання рук. Її використовують для опису когось, хто перебуває в процесі початку стосунків, або в сезонних короткочасних стосунках.

. Походження терміну пов'язане зі словом "наручники" або "манжети", і це не про щось погане. Це про особливий зв'язок з людиною, прив'язаність до неї. Найчастіше ми бачимо цю фразу в холодну пору року, сезон манжетів, зігрівання рук. Її використовують для опису когось, хто перебуває в процесі початку стосунків, або в сезонних короткочасних стосунках. Green Flag (зелений прапорець). Це про всі позитивні риси особистості, які випромінює ваш партнер. Зеленим прапорцем може бути те, як людина чудово ставиться до своїх батьків, або те, що вона часто говорить вам, як сильно вас цінує.

Для успішних знайомств і побачень розуміння сучасних термінів вкрай важливе / Фото prostooleh@freepik