Современные термины мира знакомств и свиданий: краткий путеводитель, который должен быть под рукой
Источник:Man of Many
Современный ландшафт знакомств, бесспорно, изменился – по сравнению даже с несколькими прошлыми годами. И нигде это не проявляется так очевидно, как в том, какими словами мы говорим об отношениях.
Для успешных знакомств и свиданий понимание современных терминов крайне важно, подчеркивает Man of Many. И, конечно, знания о том, как ими пользоваться, непременно поможет вам развивать позитивные и здоровые отношения с другими людьми.
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Вот термины и фразы, которые вам нужно знать в мире знакомств
Независимо от того, пытаетесь ли вы повысить свой уровень в знакомстве, или начинаете выставлять разного цвета флажки, современный мир знакомств может быть немного сложным. Поэтому стоит хотя бы ознакомиться с этим пособием.
- Beige Flag (бежевый флажок). Если вы листали тикток, то, несомненно, видели эту фразу. Она не обязательно касается положительной или отрицательной ситуации, но заставляет вас подумать: "Хм, что этот человек делает?" Бежевые флажки – это о причудливых, странных вещах, которые делают человека уникальным, поэтому в определенном смысле их можно считать милыми.
- Cuffing (привязывание). Происхождение термина связано со словом "наручники" или "манжеты", и это не о чем-то плохом. Это про особую связь с человеком, привязанность к нему. Чаще всего мы видим эту фразу в холодное время года, сезон манжет, согревания рук. Ее используют для описания кого-то, кто находится в процессе начала отношений, или в сезонных кратковременных отношениях.
- Green Flag (зеленый флажок). Это про все положительные черты личности, которые излучает ваш партнер. Зеленым флажком может быть то, как человек прекрасно относится к своим родителям, или то, что он часто говорит вам, как сильно вас ценит.
- Gaslighting (газлайтинг). Это акт манипулирования человеком, который заставляет его сомневаться в своей способности понимать, припоминать или воспринимать ситуации. Часто это проявляется в форме непрерывной лжи, отрицания, проекции и подрывной деятельности, что может привести к нездоровой динамике собственничества.
- Ghosting (гостинг). Также еще говорят smoke-bombing – "дымовая атака". Это акт исчезновения без предупреждения и обрывание всех контактов. В отношениях это может произойти после череды свиданий или просто после того, как вы познакомились с человеком. Хотя часто мы делаем это, чтобы избежать неловкого разрыва, отсутствие завершенности может подорвать уверенность пострадавшего в себе.
- Love-Bombing (любовная бомбардировка). Подобно газлайтингу, это форма манипуляции. Она часто предполагает одаривание кого-то вниманием или благосклонностью с целью повлиять на него.
- Red Flag (красный флажок). Это простой термин, который означает негативные черты личности потенциального партнера. Это предупредительный знак, который должен обратить ваше внимание на то, что этот человек не заботится о ваших интересах.
- Rizz (ризз). Вероятно, самый новый термин в этом списке. Ризз – это сокращение от "харизма", этим обозначают способность флиртовать и быстро устанавливать связи. Очень популярный термин в тиктоке, его обычно использует молодежь для описания тех, кто имеет привлекательную личность.
- Situationship (ситуативные отношения). Это тип отношений, где ни одна из сторон не определила своего статуса. В отношениях без обязательств участники понимают природу своей связи, а в ситуативных отношениях может возникнуть расхождение в ценностях. Такие отношения будут оставаться ситуативными до тех пор, пока кто-то не поставит вопрос, после которого они могут прекратить свое существование.
- Soft-Launch (мягкий запуск). Размещение хитрой фотографии нового партнера в социальных сетях. Это часто рассматривают как способ скромно похвастаться тем, что ты с кем-то встречаешься, не раскрывая, кто это. Чаще всего это происходит потому, что человек не хочет опережать события, потому что а вдруг ничего не получится.