Що означає Casual Chic та інші незрозумілі дрескоди, які вам можуть трапитися

Раніше правила дрескодів були зрозуміліші, формальніші, але й суворіші – костюм на побачення, смокінг на вечір, фрак на вишуканий захід тощо. Проте з плином часу діапазон розширився.

Це значний плюс щодо можливостей, але є й мінус – людська винахідливість створила чимало часом незрозумілих термінів. Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – що все це означає? 24 Канал пояснить із посиланням на GQ.

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Сучасні види дрескодів: як називаються та що вимагають

Casual Chic, Smart Casual. Базовий переклад – розумний повсякденний. Він може варіюватися від костюма без краватки, піджака з темними джинсами до комбінації піджака і брюк іншого кольору, залежно від формальності заходу. Комбінації можуть бути різними, від сорочки з відкритим коміром до в'язаного виробу, водолазки, джемпера з вирізом або поло.

Базовий переклад – розумний повсякденний. Він може варіюватися від костюма без краватки, піджака з темними джинсами до комбінації піджака і брюк іншого кольору, залежно від формальності заходу. Комбінації можуть бути різними, від сорочки з відкритим коміром до в'язаного виробу, водолазки, джемпера з вирізом або поло. Cocktail. Коли в дрес-коді вказано "коктейль", це означає, що бажано вдягнути костюм, і бажано темного кольору. Ось так просто. Брати краватку чи ні – залежить від формальності коктейльної вечірки чи іншого заходу, на який вас запросили із зазначенням такого дрескоду.

Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – що все це означає? / Фото freepik

Sport. Тут ми на більш розкутій території – це найчастіше пара чиносів чи джинсів, сорочка або поло, зручне взуття, як-от мокасини або кросівки.

Тут ми на більш розкутій території – це найчастіше пара чиносів чи джинсів, сорочка або поло, зручне взуття, як-от мокасини або кросівки. White Tie, Strict etiquette. Білу краватку-метелика слід носити лише з фраками, і це найформальніша трійка у чоловічих гардеробах сьогодні. Хоча вона у наші дні вже не така поширена, як у минулі століття.

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