Светри продовжують залишатися королями гардероба, хоча модні тенденції іноді бувають трохи примхливими. Як у них розібратися, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
Дивіться також Як круто одягнутись на свята за 60 секунд: гайд для кожного чоловіка
3 зіркові светри для кожного чоловіка, щоб бути модним і в теплі
Холодна пора – це час для практичності й дрібки хитрощів. Після кількох складних років модні бренди повертаються до класики – в'язаних светрів, але з певною часткою фантазії у варіантах.
І є 3 моделі светрів, які особливо виокремлюють ті, хто розбирається в моді. Це чудові інвестиції в зиму 2024 – 2025 років, ба й у наступні, щоб бути найкраще одягненим чоловіком і не мерзнути при цьому.
Є 3 моделі светрів, які особливо виокремлюють ті, хто розбирається в моді / Фото benzoix@freepik
- Однотонний джемпер. Так, базовий елемент гардероба – абсолютний тренд цього сезону. Трикотажний светр однотонного кольору – це щось середнє між футболкою та сорочкою, і він може стати однією з найстильніших ваших речей. Він ідеально підходить для будь-якого офіційного образу, наприклад костюма, а також пасує до повсякденних речей, як джинси або чіноси. Нині є 2 варіанти за типом коміра – круглі та поло.
- Класичний пуловер. Цього року класика знову стала абсолютним трендом, а серед неї й светри, що поєднують різні візерунки у своєму трикотажі. При чім виділяють 3 – вісімку, ромб та острівці. Ця тенденція балансує між "одягатися як студент коледжу" та "як наші бабуся з дідусем", тобто вона повернула до наших гардеробів найкласичніші речі з можливих.
- Кардиган. З усіх базових светрів класичний кардиган, безсумнівно, є зіркою сезону. Його можна було побачити на незліченних міжнародних подіумах, в поєднанні з сорочкою і краваткою (оновлений офісний стиль, ще один тренд цієї осені й зими), з однотонною футболкою з короткими рукавами, або ж з джемпером тонкої в'язки під ним. Міксів – без меж.