"Сухий січень", за і проти: ось що відбувається з організмом після місячної відмови від алкоголю

Щороку "сухий січень" (Dry January) – один з найбільших постріздвяних трендів. Після свят і на початку Нового року багато людей беруть собі за правило не вживати алкоголю цілий місяць.

Адже, зізнаймося, багато хто з нас трохи перебрав у святкові дні, тож тепер ми хочемо розпочати 2025 рік більш збалансовано. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, чи варто це робити.

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Чи варто відмовлятися від алкоголю на місяць

Цю ініціативу ще у 2013 році започаткувала організація Alcohol Change UK, і вона набирає дедалі більше прихильників – мовиться про місячну відмову від алкоголю, а саме упродовж січня, першого місяця Нового року.

Багато хто й далі продовжує зменшувати споживання, у наступні місяці, а дехто навіть повністю відмовляється від алкоголю. До прикладу, як Том Голланд, який нещодавно навіть запустив бренд пива 0.0.

Повна тверезість не є метою тих, хто долучився до тренду. А проте дослідження Університету Сассексу показало, що після "сухого січня" 70% людей продовжували пити у більш здоровий спосіб, тобто помірно і збалансовано.

І тут виникає питання, чи справді це так корисно, як здається? Якщо коротко – так. За даними Alcohol Change, протягом Dry January 70% тих, хто його практикує, кажуть, що краще сплять, 86% – що заощадили гроші, а 65% – що помітили поліпшення самопочуття.

"Сухий січень" (Dry January) – один з найбільших постріздвяних трендів / Фото freepik

Отже, за "сухий січень" говорять такі переваги:

Сон. Покращення сну, а отже, підвищення рівня енергії. Це одна з головних змін, яку помічає більшість людей. Хоча традиційно вважають, що алкоголь може допомогти нам заснути, реальність така, що цей сон зазвичай не є якісним. Коли ж ми припиняємо пити, наші ранки стають свіжішими, а розум – яснішим.

Покращення сну, а отже, підвищення рівня енергії. Це одна з головних змін, яку помічає більшість людей. Хоча традиційно вважають, що алкоголь може допомогти нам заснути, реальність така, що цей сон зазвичай не є якісним. Коли ж ми припиняємо пити, наші ранки стають свіжішими, а розум – яснішим. Вигляд. Якщо ми вживаємо алкоголь час від часу, ми не обов'язково побачимо негативні зміни у своїй зовнішності. Але якщо ми вживаємо його регулярно, то можемо помітити, що наша шкіра або очі тьмяніші й сухіші. Це тому, що алкоголь спричиняє зневоднення, ми частіше ходимо в туалет і споживаємо менше води.

Якщо ми вживаємо алкоголь час від часу, ми не обов'язково побачимо негативні зміни у своїй зовнішності. Але якщо ми вживаємо його регулярно, то можемо помітити, що наша шкіра або очі тьмяніші й сухіші. Це тому, що алкоголь спричиняє зневоднення, ми частіше ходимо в туалет і споживаємо менше води. Настрій. У багатьох людей відмова від алкогольних напоїв спочатку може викликати дратівливість. Однак як тільки ця початкова фаза минає, настрій зазвичай покращується, оскільки алкоголь має величезний вплив на емоції.

Що ж говорить проти "сухого січня"? Хіба що те, що він може не принести жодної користі, якщо до 1 січня наша мета була пережити найбільшу п'янку в житті.

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