Для чоловіків із гарним смаком: 5 свіжих парфумів, які бездоганно пасували б до вашої колекції
- Стаття описує п'ять чоловічих парфумів, які можна назвати ознакою гарного смаку.
- Кожен парфум має унікальний набір нот, свіжі та ексклюзивні інгредієнти, вирізняється трендовістю та елегантністю.
Виокремити серед чоловічих парфумів ті, які характеризували б чоловіка з гарним смаком – складний виклик у 2025 році. Бодай тому, що смак – суб'єктивне поняття, і гра довкола нього породжує купу ідей.
З іншого боку, це й плюс – оскільки у тему немає заздалегідь встановлених правил. 24 Канал напише про ті парфуми, які підібрав портал GQ за простим критерієм: вони легко викликають захват.
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Ці парфуми сьогодні характеризують чоловіка з чудовим смаком
Критерій простий, але у собі він містить цілу композицію вимог. Ці парфуми:
- Грають з ексклюзивністю.
- Мають інгредієнти найвищої якості.
- У трендах та натякають на розкіш.
- Роблять із нас кращу версію нас самих.
Щодо запахів – це освіжаючі аромати, смачні та з очищувальним ефектом, чисті та чоловічі акорди. І ось про які мовиться:
- Acqua di Parma Buongiorno. Ця парфумована вода відбиває радість нових починань, світанку та весни на тосканських пагорбах. Натхненна ранковою росою та відчуттям перших сонячних променів на шкірі. Ноти: лимон, м'ята перцева, розмарин, базилік, петітгрейн, лаванда, листя мандарина, кедр, амбра і білий мускус.
- Dior Homme Cologne. Вишуканий і вимогливий, це одеколон зі шлейфом, що огортає, має невимушений шарм позачасової білої сорочки. Ця парфумована вода уособлює елегантність простоти напротивагу показусі. Ноти: калабрійський бергамот, цвіт грейпфрута і білий мускус.
Добірка свіжих парфумів для чоловіка з гарним смаком / Дивіться фото виробників
- Louis Vuitton Afternoon Swim. Відчуття безмірної свіжості пронизує цей парфум, в якому бергамот контрастуючи з глибоким мандарином та благородним сицилійським апельсином. Це робить аромат пишним і соковитим, немов вибух вітамінів. Ноти: бергамот, мандарин, апельсин, імбир і амбра.
- Loewe Agua Drop. Свіжий і квітковий, фруктовий, деревно-амбровий аромат. Drop – перший аромат у сімействі LOEWE Agua, створений на основі ексклюзивного акорду – Loewe Accord (на основі іспанської дикої шипшини). Аромат нагадує ледь вловні краплі роси на пелюстках квітки після прохолодної ночі. Ноти: бергамот, флердоранж, апельсиновий цвіт, лабданум і шкіра.
- Prada Infusion d'Ylang EDP. Сонячний і буйний, свіжий і чуттєвий аромат з чарівними квітковими нотами іланг-ілангу в поєднанні з бергамотом і пряним кардамоном, сублімований базою сандалового дерева. Взірець розкоші для спекотних днів. Ноти: бергамот, кардамон, іланг-іланг, сандал.