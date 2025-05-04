Аромати, які 24 Канал завдяки GQ пропонує у цій добірці, забезпечують ідеальну відповідність весняному настрою. Також ви побачите поради про ідеальний час або формат подій для використання для кожного з них.

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Ось найкращі весняні парфуми для чоловіків цього 2025 року

Infusion de Rhubarbe, Prada. Цей аромат є найсвіжішим і найлегшим у списку. Мандарин, цитрусові акорди та ревінь створюють суміш, яка автоматично підкорює ніс. Ревінь, до слова, має фруктовий (хоча це овоч), солодкий і зелений аромат, його вважають молодіжним, енергійним і свіжим. Парфум же ідеально підходить для носіння вдень, особливо у спеку.

Цей аромат є найсвіжішим і найлегшим у списку. Мандарин, цитрусові акорди та ревінь створюють суміш, яка автоматично підкорює ніс. Ревінь, до слова, має фруктовий (хоча це овоч), солодкий і зелений аромат, його вважають молодіжним, енергійним і свіжим. Парфум же ідеально підходить для носіння вдень, особливо у спеку. Born in Roma Extradose Uomo, Valentino. Головною нотою тут є квітка – італійський будинок обрав свіжу, зелену та ароматну лаванду. Аромат відносять до фужерних завдяки поєднанню цієї квітки з деревиною, в результаті чого з'являється есенція чистоти та ольфакторної свіжості. Цей весняний аромат призначений для вечірньої пори.

Найкращі чоловічі парфуми 2025, які ідеально доповнять весну / Фото виробників

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