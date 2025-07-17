Патріотизм, родина та "помилки молодості": що означають татуювання Олександра Усика

Олександр Усик – чинний, але вже й легендарний український боксер. Найбільше він відомий, звісно, своїми спортивними досягненнями, але і його яскраві татуювання притягують увагу людей.

Які малюнки прикрашають тіло Усика, який сенс передають зображення на шкірі спортсмена? Про це розповість 24 Канал завдяки Vean tattoo.

Дивіться також Що набивають шанувальники тату у 2025 році: 5 трендів, актуальних просто зараз

Від спартанця до карти України: як татуювання Олександра Усика розповідають його історію?

Татуювання Олександра Усика мають глибокий особистий сенс, відбивають його життєві цінності, спортивну кар'єру, повагу до родини, і, ясна річ, любов до України. Тобто ці малюнки – не просто декор, а історія його життя, символізована у мистецтві.

Перше татуювання боксер зробив у 20 років. Мовиться про зображення спартанського воїна, і розташоване воно на правому плечі чоловіка. Малюнок символізує силу, мужність і бойовий дух.

Згодом на тілі Усика з’явилися інші тату, переважно на руках і спині. На внутрішній стороні правого передпліччя красуються олімпійські кільця, надписи "Пекін" і "2008", а також "Лондон" і "2012". Значення очевидне – це про участь боксера та про його перемогу на Олімпійських іграх.

На правому плечі Усика зображені герб України та Батьківщина-Мати. В одному інтервюю ще 2020 року боксер згадував, що має на собі нататуйовану карту України – звісно, з рідним для себе Кримом, а ще Києво-Печерську лавру і символ миру – голуба.

Татуювання Усика – що показують символи на тілі легенди боксу / Дивіться фото з інстаграму боксера

Окрім патріотизму та гордості за Україну, Олександр Усик показує через тату й те, наскільки важливе місце в серці його обіймає родина. На правому біцепсі боксера викарбуване ім’я дочки Єлизавети, на лівому – сина Кирила.

На спині спортсмена зображений Архангел Гавриїл, який, за словами Усика, "охороняє його з тилу". Цей малюнок подарований іншим боксером, Василем Ломаченком, ще у 2013.

Якось Усик зізнався, що з віком переосмислив своє ставлення до татуювань, навіть називав деякі з них "помилкою молодості". Ба більше, одне з зображень на лівому плечі, зроблене "під пиво" з другом, боксер збирався видалити.

Проте фанати не помітили з роками зменшення кількості малюнків на тілі Олександра. Більшість татуювань зірки боксу залишаються невіддільною частиною його образу, розповідаючи про його шлях як спортсмена, патріота й сім'янина.