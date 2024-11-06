Ну дуже банально: тату-майстри розповіли, які малюнки їм відверто остогидли

Тату-майстри прийшли на форум, щоб розповісти про малюнки, які вони бояться наносити на своїх клієнтів. Багато з них кажуть, що їм набридли "базові" ідеї, такі як троянди, компаси та символи нескінченності.

Кожне татуювання розповідає свою історію, чи то данина поваги, спалах творчої фантазії, чи тривале нагадування про дикий парубочий вечір. Але 24 Канал назве малюнки, які остогидли тату-майстрам, враховуючи на їхні відгуки на Reddit.

Варте уваги Топові 4 осінні парфуми для чоловіка 30+ із гарним смаком

Які татуювання бісять майстрів

На форумі один адміністраторка шотландського тату-салону поскаржилася на клієнтів, які просять "кишенькові годинники, троянди і символи нескінченності". Вони відходять убік, за її словами.

Я завжди вважала себе суперпозитивною людиною і вважала, що кожен має право робити те, що робить його щасливим, і повністю дотримуюся цієї думки, але мене просто дуже здивувало, скільки людей були щасливі зробити абсолютно однакові татуювання, і як легко люди піддаються впливу один одного,

– наголосила вона.

За її словами, значно рідше, ніж вона думала, можна було отримати оригінальну ідею татуювання. Їй просто шкода бідолашних художників, яким доводиться повторювати один і той самий мотив знову і знову.

Повторюючи це, інший сказав: "Мій художник дуже добре малює квіти 10/10, тому я пішов до нього, бо це саме те, що я хотів. Виявляється, він намагається відійти від цього і в ідеалі займатися більш творчими речами, але "це мій хліб з маслом".

Інший майстер зізнався, що йому набридли клієнти, які просять "координати довготи-широти" його рідного міста, стверджуючи, що все це вже було зроблено раніше.

Я втомився від морських рукавів. Я з острова, і хіба не жорстоко намагатися зробити його "унікальним", коли кожен п'ятий має такий рукав. Якорі, компаси, мапи, пір'я та кишенькові годинники посідають друге місце,

– зауважив ще один майстер.

Деякі татуювання дратують самих майстрів / Фото teksomolika

На форумі ще один користувач зауважив, що зараз – він учень. Водночас практично всі майстри, які працюють з ним, погодились з кількома речами:

Символи нескінченності (особливо зі словами),

якорі, птахи та пір'я, що перетворюються на птахів.

Водночас його наставник зауважив: "Але ж це гарантія твоєї роботи. До тебе завжди приходитимуть дівчата за найпростішими татуюваннями, і як би ти від них не втомився, вони оплачуватимуть твої рахунки".

А що ж кажуть самі клієнти тату-салонів. Одна панянка зауважила, що зі своїм майстром говорили про це під час крайнього візиту.

Він показав на кавову чашку на своєму столі, повну символів нескінченності з різними словами всередині, щоб він міг просто витягнути їх, коли люди приходили і просили їх. До того ж, там був навіть символ нескінченності, що перетворювався на птахів,

– додала вона.

Дивіться також Таємничість та інтенсивність: найкращі парфуми для чоловіків – Скорпіонів

Хай там як, кожен обирає собі те татуювання, яке він хоче. Головне – підійти до цього питання креативно, а не намагатись сліпо слідувати тому, що роблять інші.