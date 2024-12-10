Новий fight у США: Дональд Трамп використав фото дружини Джо Байдена для реклами своїх парфумів

На ринку з'явилася нова лінія парфумів і одеколонів. Але випустив її не якийсь відомий модний бренд, а обраний президент США Дональд Трамп.

Усе почалося з недільної, 8 грудня, публікації допису у соцмережах, який спричинив сплеск інтересу. А все тому, що там фігурувало фото дружини Джо Байдена – Джилл. 24 Канал із посиланням на USA Today розповідає докладніше.

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Трамп "позичив" фото дружини Байдена для реклами своїх парфумів: що тепер буде

Парфум Трампа можна придбати за 199 доларів за флакон або 2 за 298 доларів. Та людей зацікавила не ціна – а фото, що поклали в осердя рекламної кампанії. Це зображення обраного президента США, який розмовляє з чинною першою леді під час відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі.

Аромат, перед яким ваші вороги не зможуть встояти,

– каже підпис до фото.

Що ж, Дональд Трамп готується до свого другого президентського терміну, але водночас із цим контролює величезні бізнес-інтереси та запускає нові. Це нікого не дивує, але використання фото дружини свого екссуперника – інша річ.

Експерти з етики кажуть, що Трамп виходить за межі. Наприклад, Річард Пейнтер, колись юрист із питань етики в Білому домі за Джорджа Буша-молодшого, каже, що:

Це проблема, але немає способу зупинити президента від продажу гітар, Біблій чи парфумів.



Ось як рекламує свої нові парфуми обраний президент США / Скриншот із соцмережі Дональда Трампа

За словами юристів, закон забороняє використовувати ім'я, зображення або подобу людини в комерційних цілях без її дозволу. Тобто, Джилл Байден може подати до суду. З іншого боку, конституція США має пріоритет над законами, тож Трамп може використати своє право на свободу слова, і захист з цієї позиції може бути успішним.

Але як воно зрештою буде – поки невідомо. Ні перша леді, ні команда Трампа не відповіли на запит про коментарі.

Чи варто цим займатися, чи краще залишити все як є, може залежати як від PR-аналізу, так і від аналізу права на публічність, але, схоже, це безпрецедентний сценарій,

– вважає юрист Джонатан Фабер, який спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності.

Зауважимо, що Трамп назвав свою нову лінію парфумів і одеколонів "Fight, fight, fight" ("Бийся, бийся, бийся"). Це щоб нагадати про слова, які він вигукнув після поранення у вухо.