Бізнесвумен Світлана Павелецька 8 грудня відзначала свій день народження. У цей же день в інстаграмі Дмитра Кулеби з'явився надзвичайно чуйний кадр з привітаннями, пише 24 Канал.
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Кулеба подякував коханій
На світлині, яку виклав Дмитро Кулеба, можна побачити, як закохана пара тримається за руки. А супроводжується вона кількома фразами, якими він привітав Світлану Павелецьку зі святом.
З днем народження. Дякую, що ти є, і що ти моя,
– написав він.
Дмитро Кулеба зворушливо привітав кохану з днем народження / Фото з інстаграму Кулеби
Світлана відписала йому нижче: "Тільки твоя".
Підписники Дмитра Кулеби у захваті від зворушливого привітання. Вони залишили безліч коментарів, демонструючи захват цим милим жестом:
- "Одне з найкращих освідчень у коханні";
- "Як гарно. Щирі вітання";
- "Щирі вітання з Днем народження, чарівній леді!!!";
- "Здоров'я, радості, любові";
- "З іменинницею! Щастя і ще більшого кохання вам".
Зауважимо, що Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька раніше розповідали, що вони знайомі вже 20 років. Правда, стосунки їхні розпочались лише кілька років тому – у 2021.
Дмитро Кулеба до цього був у шлюбі з Євгенією Кулебою, депутаткою Київської ради. Спільно вони виховують двох дітей. Сама ж Павелецька від попередніх стосунків має сина.
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Наостанок розповімо, чим займатиметься Дмитро Кулеба, якщо ви раптом пропустили. Днями стало відомо, що він буде викладати у центрі науки й міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі. Правда, робитиме він це з України.