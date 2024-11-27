Бармени й парфумери мають дещо спільне: чому духи з алкогольними нотами вражають цього сезону

Віскі, джин, ром, горілка, амарето, абсент – і це ми не про барну шафу або список покупок для свята. Ми про акорди парфумів, які є хітами цього сезону зимових свят 2024 – 2025 років.

Аромати, що передають запах алкогольних напоїв або натхненні ними, зараз є одним із трендів парфумерної моди. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Чому натхненні алкоголем парфуми настільки популярні

Творчий процес майстра-парфумера і бармена набагато більш схожий, ніж можна було б подумати. Їх об'єднує схожість на алхіміків, адже вони вміють поєднувати сировину, яка окремо не є чимсь особливим, але за змішування в правильній пропорції та порядку перетворюється на щось дивовижне.

Ба більше, щоб зробити хороший лікер, так само як і створити парфуми, потрібні мудрість, інстинкт, терпіння, час і велике знання граней і нюансів використовуваних елементів. Нарешті, і це найбільш очевидно, нюх – перший ковток завжди роблять носом, адже перш ніж спробувати коктейль, ми відчуваємо його запах.

Звичайно, створення аромату на основі лікеру є складним завданням, адже недостатньо відкрити пляшку бурбона і додати пару крапель до композиції. Ні, все не так очевидно і не так просто. А щоб відтворити запах джину, носи використовують ноти ялівцю і грають з м'ятою та лаймом, якщо хочуть подати мохіто.

Аромати, що передають запах алкогольних напоїв, зараз є одним із трендів парфумерної моди / Фото freepik

Для створення акордів віскі, коньяку або бренді використовують деревні ноти, особливо дуба, що нагадують про бочки, в яких витримують спиртні напої. Так алкогольні напої розширюють доступну ароматичну палітру і дозволяють парфумерам заглибитися в незвідані ольфакторні території.

А причина вибирати парфуми з нотами лакриці ще й у тому, що вони здатні перетворити класичний ранковий запах похмілля на ольфакторний комплімент.

Від тепла віскі до прохолоди джина з тоніком, від ароматного абсенту до вершковості амарето, від міцного підсмаженого рому, який п'ють у джазових клубах, до іскристого аперитиву, від джентльменських віталень ХІХ століття до пивних часів сухого закону – ви точно знайдете аромат, який найкраще відповідає вашому смаку.