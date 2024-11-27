У барменов и парфюмеров есть кое-что общее: почему духи с алкогольными нотами впечатляют в этом сезоне

Виски, джин, ром, водка, амарето, абсент – и это мы не про барный шкаф или список покупок для праздника. Мы про аккорды духов, которые являются хитами этого сезона зимних праздников 2024 –2025 годов.

Ароматы, передающие запах алкогольных напитков или вдохновленные ими, сейчас являются одним из трендов парфюмерной моды. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Почему вдохновленные алкоголем духи настолько популярны

Творческий процесс мастера-парфюмера и бармена гораздо более похож, чем можно было бы подумать. Их объединяет сходство с алхимиками, ведь они умеют сочетать сырье, которое по отдельности не является чем-то особенным, но при смешивании в правильной пропорции и порядке превращается в нечто удивительное.

Более того, чтобы сделать хороший ликер, так же как и создать духи, нужны мудрость, инстинкт, терпение, время и большое знание граней и нюансов используемых элементов. Наконец, и это наиболее очевидно, обоняние – первый глоток всегда делают носом, ведь прежде чем попробовать коктейль, мы чувствуем его запах.

Конечно, создание аромата на основе ликера является сложной задачей, ведь недостаточно открыть бутылку бурбона и добавить пару капель в композицию. Нет, все не так очевидно и не так просто. А чтобы воссоздать запах джина, носы используют ноты можжевельника и играют с мятой и лаймом, если хотят подать мохито.

Ароматы, передающие запах алкогольных напитков, сейчас являются одним из трендов парфюмерной моды / Фото freepik

Для создания аккордов виски, коньяка или бренди используют древесные ноты, особенно дуба, напоминающие о бочках, в которых выдерживают спиртные напитки. Так алкогольные напитки расширяют доступную ароматическую палитру и позволяют парфюмерам углубиться в неизведанные ольфакторные территории.

А причина выбирать духи с нотами лакрицы еще и в том, что они способны превратить классический утренний запах похмелья в ольфакторный комплимент.

От тепла виски до прохлады джина с тоником, от ароматного абсента до сливочности амарето, от крепкого поджаренного рома, который пьют в джазовых клубах, до искрящегося аперитива, от джентльменских гостиных ХІХ века до пивных времен сухого закона – вы точно найдете аромат, который лучше всего соответствует вашему вкусу.