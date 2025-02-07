Як зробити собі спартанський прес за рекордно короткий час: 4 поради від тренера

Вправи на прес вже давно є частиною вашої рутини, але ви так і не досягли бажаного результату? Є хороша новина – ви можете досягти його в інший спосіб, геть узагалі без вправ на прес.

Якщо ви хочете мати рельєфний прес, як у спартанців із відомого фільму, ці поради вам обов'язково допоможуть. 24 Канал із посиланням на Men's Health розповідає докладніше.

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4 поради, які допоможуть вам розвинути рельєфний прес

Epic Abs – нова програма від фітнес-тренера Ебенезера Семюела. Вона проводить вас через інтенсивні тренування, під час яких ви, увага, не виконуєте жодної вправи на прес. Так – ви справді можете накачати спартанський прес без кранчів.

Ідея в тому, щоб змусити прес працювати з сідницями та попереком як єдине ціле. Це дає нам бажаний прес, а також робить нас сильнішими для всього іншого,

– каже Семюел.

Тренування Семюела зосереджені на рухах для всього тіла, які акцентують на пресі та вчать задіювати його для стабілізації тіла під час роботи з рухами для всього тіла. Ось про що мовиться.

Якщо ви хочете мати рельєфний прес, як у спартанців, прочитайте ці поради від персонального тренера / Фото ebenezersamuel23