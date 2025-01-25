Не про вправи чи їжу: ось над чим потрібно працювати, якщо ви хочете жити довше
- Дослідження Гарварду вказують на важливість доброти, оптимізму, прощення, вдячності та щастя для довголіття.
- Але одна практика, навіть через невеликі жести, може відчутно покращити наше загальне самопочуття та здоров'я.
Час від часу Гарвард проводить дослідження про те, як жити довше. Висновки зазвичай пов'язані зі здоров'ям, спортом та харчуванням. Справді, це найважливіші аспекти, про які потрібно дбати.
А проте довге життя залежить не лише від нашої дієти чи рівня фізичної підготовки, а й від нашої поведінки щодо інших людей. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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5 цінностей, важливих для довголіття
Один із найпрестижніших університетів світу, Гарвардський, стверджує, що є одна річ, над якою нам усім потрібно працювати, щоб жити краще – це наша доброта. Це може звучати банально, але доброзичливе ставлення до інших таки впливає на наше довголіття та якість життя.
Загалом, кажуть, є 5 таких цінностей: доброта, оптимізм, прощення, вдячність і щастя. І це пов'язано з теломерами – кінцями хромосом. Це частина ДНК, довжина якої безпосередньо пов'язана з тривалістю життя. Вони можуть вкорочуватися або подовжуватися, залежно від вибору, який ми робимо у житті.
Наприклад, куріння або незбалансоване харчування може призвести до вкорочення. Позитивні ж почуття можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, Гарвард ще у 2011 році про це говорив, а у 2022 підтвердив їхню здатність зменшувати симптоми тривоги та депресії.
Практика доброти приносить задоволення не лише тим, хто її отримує, але й тим, хто віддає. Коли ми робимо щось добре, нас переповнює почуття позитиву, і ми переносимо його в інші сфери нашого життя. Є дослідження, наприклад, які пов'язують волонтерство з довшим життям.
Та не тільки волонтерство або великі жести мають позитивний вплив, але й ті добрі жести, які здаються незначними. Донести сумки літній людині, поступитися місцем у метро, купити їжу для того, хто її потребує і так далі – все це змінює те, як наш мозок реагує на біль і справляється з ним.
Люди – соціальні істоти, і життя у спільноті є частиною нашої природи. Тож не дивно, що те, що ми робимо щось для інших, позитивно впливає на наше загальне самопочуття. Гарна поведінка з іншими не тільки допомагає нам жити в гармонії, але й робить нас здоровішими.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.