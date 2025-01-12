Що ж, залишатися в хорошій фізичній формі та бути здоровим – це те, до чого прагнуть усі, навіть багатії. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Поради щодо довголіття від мільярдера К'юбана

Марк К'юбан – підприємець, інвестор, творець Audionet і Broadcast.com, колишній мажоритарний власник баскетбольної команди Dallas Mavericks. Його активи оцінюють в 5,7 мільярда доларів, і нині йому 66 років. А ще він відомий як ведучий телепрограми Shark Tank.

Саме цей чоловік поділився простими порадами, як досягти довголіття. Це сталося під час зйомок у новому документальному фільмі "Хакери довголіття", доступному на Amazon та Apple TV. К'юбан сказав, що "60 – це нові 40", і він не відчуває впливу віку.

Бізнесмен розповів, що не витрачає багато грошей (хоча міг би) на те, щоб старіти здоровим. Він просто дотримується режиму, який містить:

Фізичні вправи,

Вегетаріанську дієту,

І біологічно активні добавки.

Марк К'юбан поділився простими порадами, як досягти довголіття / Фото АР

Він каже, що тренується більше, ніж 10 чи 15 років тому. І зазвичай проводить у спортзалі від 45 до 90 хвилин щодня. Марк також має звичку ходити пішки, коли це можливо. Наприклад, під час запису Shark Tank він проходить 3 кілометри.

З 2019 року чоловік дотримується вегетаріанської дієти. Він споживає овочі, цільні зерна, горіхи та боби. За словами К'юбана, саме ці продукти впливають на те, як функціонує його організм. А пояснює він своє рішення так:

Коли ви стаєте старшим, їжа стає більше схожою на ліки, де вам потрібні поживні речовини, щоб бути в змозі викластися на повну.

І ще одна хитрість – харчові добавки для зменшення запалення і поліпшення сну з вітамінами D і Е, а також мелатоніном. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, важливий для здоров'я кісток, одночасно зміцнюючи імунну систему. Вітамін Е також підтримує імунку й знижує навантаження на клітини, що потенційно запобігає віковим ушкодженням.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.