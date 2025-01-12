Що ж, залишатися в хорошій фізичній формі та бути здоровим – це те, до чого прагнуть усі, навіть багатії. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Поради щодо довголіття від мільярдера К'юбана
Марк К'юбан – підприємець, інвестор, творець Audionet і Broadcast.com, колишній мажоритарний власник баскетбольної команди Dallas Mavericks. Його активи оцінюють в 5,7 мільярда доларів, і нині йому 66 років. А ще він відомий як ведучий телепрограми Shark Tank.
Саме цей чоловік поділився простими порадами, як досягти довголіття. Це сталося під час зйомок у новому документальному фільмі "Хакери довголіття", доступному на Amazon та Apple TV. К'юбан сказав, що "60 – це нові 40", і він не відчуває впливу віку.
Бізнесмен розповів, що не витрачає багато грошей (хоча міг би) на те, щоб старіти здоровим. Він просто дотримується режиму, який містить:
- Фізичні вправи,
- Вегетаріанську дієту,
- І біологічно активні добавки.
Марк К'юбан поділився простими порадами, як досягти довголіття / Фото АР
Він каже, що тренується більше, ніж 10 чи 15 років тому. І зазвичай проводить у спортзалі від 45 до 90 хвилин щодня. Марк також має звичку ходити пішки, коли це можливо. Наприклад, під час запису Shark Tank він проходить 3 кілометри.
З 2019 року чоловік дотримується вегетаріанської дієти. Він споживає овочі, цільні зерна, горіхи та боби. За словами К'юбана, саме ці продукти впливають на те, як функціонує його організм. А пояснює він своє рішення так:
Коли ви стаєте старшим, їжа стає більше схожою на ліки, де вам потрібні поживні речовини, щоб бути в змозі викластися на повну.
І ще одна хитрість – харчові добавки для зменшення запалення і поліпшення сну з вітамінами D і Е, а також мелатоніном. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, важливий для здоров'я кісток, одночасно зміцнюючи імунну систему. Вітамін Е також підтримує імунку й знижує навантаження на клітини, що потенційно запобігає віковим ушкодженням.