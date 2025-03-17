У цей важливий день року наші предки ніколи не голились

Здавалося б, гоління – щоденний ритуал для багатьох чоловіків. Утім, наші предки вірили в те, що є певні дні, в які краще не братись до бритви.

24 Канал вивчив популярні прикмети та забобони, щоб розповісти, у які дні не можна бритись. Зверніть на них увагу, щоб не накликати на себе проблеми й негаразди.

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У які дні не можна бритись



Ви будете здивованими, але бритись у понеділок – не найкраща ідея. Наші предки вірили, що гоління на початку тижня могло накликати невдачу, розчарування або навіть неприємності.



Також не можна бритись у п'ятницю. Згідно з прикметами, вважалось, що у цей день не можна змінювати власну зовнішність. Якщо ж це зробити, то це може вплинути на вашу долю.



А ще не бажано голитись у неділю. Мовляв, якщо це зробити, то ви маєте всі шанси "зголити" удачу, а також добробут.



Крім того, не варто братись до бритви у першу фазу Місяця. Згідно з деякими віруваннями, гоління у цей період може не лише уповільнити ріст волосся, а й зробити ваше здоров'я менш міцним.



І не можна голитись у Повний Місяць. Як вірили наші предки, це може спричинити енергетичний дисбаланс, а також мати негативний вплив на стан вашого волосся.



Не можна бритись на великі свята



Так, наші предки вірили і в те, що на великі релігійні свята братись на бритву не варто. Зокрема, мовиться про Великдень, Різдво, Трійцю та інші. Вони вважали, що ваш захист від злих сил може ослабнути від будь-якого втручання у тіло.



Також не слід бритись у дні поминання померлих. Кажуть, тоді зміна зовнішності може спричинити втрату вами життєвої енергії, а ще – "змити" зв'язок з предками, які вже не з нами.



І, ви будете здивовані, не можна голитись у день народження та напередодні. Наші предки вірили в те, що гоління у цей день здатне буквально "відрізати" здоров'я та вдачу. Зауважимо, що вони також вірили в те, що ні в якому разі не можна самому себе стригти.





Краще уникати гоління у день народження / Фото wayhomestudio

Не можна бритись перед важливими подіями



І це ще не повний перелік днів, коли не варто голитись. Так, наші предки уникали бритви і перед важливими для них подіями. До прикладу, співбесідою, іспитами або весіллям. Знову ж таки, боялись "зголити" успіх.



А ще не можна бритись перед далекою дорогою. Згідно з забобонами, це може накликати проблеми під час поїздки.



І не варто братись до бритви під час хвороби. Існують вірування, що гоління у цьому стані може лише погіршити самопочуття людини.

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Звичайно ж, ви можете голитись, коли вам заманеться. Але варто пам'ятати, що робити це необхідно обережно. Якщо ви будете надто стомленими, розсіяними або поспішатимете, то є висока ймовірність поранитись.