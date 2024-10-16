Дуже просто і дуже смачно: 6 алкогольних коктейлів із 3 інгредієнтів
Джерело:Man of Many
Ренесанс коктейлів на початку цього століття сприяв появі нового покоління міксологів. Колись просто "бармени" нині стали вправними майстрами, телевізійними персонажами та алковерсіями знаменитих шеф-кухарів.
З ними прийшла культура надскладних, майже енциклопедичних рецептів, пише Man of Many. Проте, правду кажучи, класика все ще залишається найкращою. І, що найцікавіше, багато з цих класичних коктейлів напрочуд легко приготувати.
Дивіться також Односолодовий віскі проти змішаного: так у чому ж різниця між ними
Адже там усього кілька інгредієнтів – насправді, 3. А щоб приготувати ці коктейлі, не потрібно мати вищу освіту в галузі міксології, особливі приладдя чи багато вільного часу. Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом напої.
Класика коктейльної справи: 6 топових коктейлів із 3 складників
Негроні.
- 1 частина Кампарі.
- 1 частина джину.
- 1 частина солодкого червоного вермуту.
Манхеттен.
- 2 частини житнього або канадського віскі.
- 3/4 частини солодкого червоного вермуту.
- 1 – 2 краплі ангостури.
Апероль Шприц.
- 2 частини просеко.
- 1 і 1/4 частини Апероля.
- Газована вода до смаку.
Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом алкогольні коктейлі / Фото freepik
Дайкірі.
- 1 і 1/2 частини білого рому.
- 1 частина свіжовичавленого соку лайма.
- 1/2 частини простого сиропу.
Золота лихоманка.
- 2 частини бурбона.
- 3/4 частини свіжовичавленого лимонного соку.
- 3/4 частини медового сиропу.
Джин Рікі.
- 2 частини джину.
- 1/2 частини свіжого соку лайма.
- Газована вода до смаку.
І наостанок: у приготуванні коктейлів із 3 складників обов'язково враховуйте загальну міцність алкогольних компонентів, та переконайтеся, що ви використовуєте якісний базовий алкоголь.