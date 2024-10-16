Дуже просто і дуже смачно: 6 алкогольних коктейлів із 3 інгредієнтів

Ренесанс коктейлів на початку цього століття сприяв появі нового покоління міксологів. Колись просто "бармени" нині стали вправними майстрами, телевізійними персонажами та алковерсіями знаменитих шеф-кухарів.

З ними прийшла культура надскладних, майже енциклопедичних рецептів, пише Man of Many. Проте, правду кажучи, класика все ще залишається найкращою. І, що найцікавіше, багато з цих класичних коктейлів напрочуд легко приготувати.

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Адже там усього кілька інгредієнтів – насправді, 3. А щоб приготувати ці коктейлі, не потрібно мати вищу освіту в галузі міксології, особливі приладдя чи багато вільного часу. Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом напої.

Класика коктейльної справи: 6 топових коктейлів із 3 складників

Негроні.

1 частина Кампарі.

1 частина джину.

1 частина солодкого червоного вермуту.

Манхеттен.

2 частини житнього або канадського віскі.

3/4 частини солодкого червоного вермуту.

1 – 2 краплі ангостури.

Апероль Шприц.

2 частини просеко.

1 і 1/4 частини Апероля.

Газована вода до смаку.

Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом алкогольні коктейлі / Фото freepik

Дайкірі.

1 і 1/2 частини білого рому.

1 частина свіжовичавленого соку лайма.

1/2 частини простого сиропу.

Золота лихоманка.

2 частини бурбона.

3/4 частини свіжовичавленого лимонного соку.

3/4 частини медового сиропу.

Джин Рікі.

2 частини джину.

1/2 частини свіжого соку лайма.

Газована вода до смаку.

І наостанок: у приготуванні коктейлів із 3 складників обов'язково враховуйте загальну міцність алкогольних компонентів, та переконайтеся, що ви використовуєте якісний базовий алкоголь.