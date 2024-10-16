Дуже просто і дуже смачно: 6 алкогольних коктейлів із 3 інгредієнтів

16 жовтня 2024, 22:40
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Автор: Едуард Хомченко

Джерело:

Man of Many

Ренесанс коктейлів на початку цього століття сприяв появі нового покоління міксологів. Колись просто "бармени" нині стали вправними майстрами, телевізійними персонажами та алковерсіями знаменитих шеф-кухарів.

З ними прийшла культура надскладних, майже енциклопедичних рецептів, пише Man of Many. Проте, правду кажучи, класика все ще залишається найкращою. І, що найцікавіше, багато з цих класичних коктейлів напрочуд легко приготувати.

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Адже там усього кілька інгредієнтів – насправді, 3. А щоб приготувати ці коктейлі, не потрібно мати вищу освіту в галузі міксології, особливі приладдя чи багато вільного часу. Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом напої.

Класика коктейльної справи: 6 топових коктейлів із 3 складників

Негроні.

  • 1 частина Кампарі.
  • 1 частина джину.
  • 1 частина солодкого червоного вермуту.

Манхеттен.

  • 2 частини житнього або канадського віскі.
  • 3/4 частини солодкого червоного вермуту.
  • 1 – 2 краплі ангостури.

Апероль Шприц.

  • 2 частини просеко.
  • 1 і 1/4 частини Апероля.
  • Газована вода до смаку.

Це дуже прості, але дуже смачні та перевірені часом алкогольні коктейлі / Фото freepik

Дайкірі.

  • 1 і 1/2 частини білого рому.
  • 1 частина свіжовичавленого соку лайма.
  • 1/2 частини простого сиропу.

Золота лихоманка.

  • 2 частини бурбона.
  • 3/4 частини свіжовичавленого лимонного соку.
  • 3/4 частини медового сиропу.

Джин Рікі.

  • 2 частини джину.
  • 1/2 частини свіжого соку лайма.
  • Газована вода до смаку.

І наостанок: у приготуванні коктейлів із 3 складників обов'язково враховуйте загальну міцність алкогольних компонентів, та переконайтеся, що ви використовуєте якісний базовий алкоголь.