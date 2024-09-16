Наприклад, скотч – алкогольний напій, який виготовляють тільки в Шотландії. Він має 2 основні підкатегорії – односолодовий та змішаний (або купажований).

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Поціновувачі добре знають різницю. Однак якщо ви тільки починаєте знайомство з віскі й вам цікаво, чим вони відрізняються (і яке з них смачніше) – читайте далі.

Односолодове і купажоване: у чому різниця між цими видами віскі

Односолодове шотландське віскі. Це юридично захищена категорія спиртних напоїв, тобто воно відповідає певним вимогам виробництва.

Перша й найголовніша – спирт роблять у Шотландії на одній винокурні.

Друга – його мають робити з ферментованого сусла солодового ячменю без додавання інших зерен, і переганяти тільки в мідних перегінних апаратах.

Третя – мінімальний період витримки в дубових бочках складає 3 роки.

Що цікаво, витримують його зазвичай у бочках, які раніше використовували для витримки вина або інших спиртних напоїв. Який саме це був напій – відіграє важливу роль у визначенні смаку та аромату готового віскі.

Скотч має 2 основні підкатегорії – односолодовий та змішаний або купажований / Фото freepic.diller@freepik

У виробництві односолодового скотчу має значення регіон. Віскі з Хайлендс, Спейсайд, Лоулендс, Кемпбелтаун чи Айлей мають свій специфічний смак. А от дистилятори купажованого віскі мають гнучкість вибору – вони можуть взяти односолодове з будь-якої точки країни.

Купажоване чи змішане шотландське віскі створюють шляхом поєднання декількох односолодових віскі з зерновим віскі, яке може бути зроблене з будь-якого виду зернових (кукурудзи або пшениці, змішаних з солодженим ячменем).

Зернове віскі переганяють в колонці, що робить його виробництво більш ефективним і доступним. Цей "полегшений" процес не надає необхідної міцності видобутій рідині, тому її змішують з насиченим ароматним односолодовим віскі.

З огляду на тривалий і ексклюзивний процес дистиляції, односолодовий скотч як правило коштує дорожче. З іншого боку, купажоване віскі виробляють, експортують і, відповідно, споживають у значно більших обсягах.