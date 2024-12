Видаліть негайно: ці популярні різдвяні пісні можуть стати причиною ДТП

Здавалося б, на свята потрібно слухати різдвяну музику. Особливо актуально це за кермом, щоб підтримувати відповідний настрій. Але ми б закликали цього не робити, якщо ви не хочете потрапити у ДТП.

Нас застерігають від прослуховування музики з високою частотою ударів на хвилину (BPM). Особливо це актуально під час поїздки за кермом узимку, пише 24 Канал з посиланням на портал Insuranceopedia.

Варте уваги Економія того не варта: чому не можна мити авто плином для посуду

Ці пісні можуть спричинити ДТП

Дослідження, проведене Південнокитайським технологічним університетом (SCUT), пролило світло на важливий момент. Воно продемонструвало, що на ризик ДТП впливають пісні, чий ритм – понад 120 ударів на хвилину.

Портал Insuranceopedia, який надихнувся результатами дослідження, склав свій антиплейлист. До нього увійшли 10 різдвяних пісень, які категорично не варто слухати за кермом.

Перше місце у ньому посідає композиція "Frosty The Snowman" 1950-х років. Уперше її записав Джин Отрі, а пізніше того ж року – Джиммі Дюранте. Вона вважається "найнебезпечнішою", адже може похизуватись шаленими 172 ударами на хвилину.

Frosty The Snowman: слухайте пісню онлайн

З наближенням святкового сезону важливо усвідомити, як музика впливає на наші водійські звички. Хоча святкові мелодії приносять радість, деякі енергійні або відволікаючі пісні можуть вплинути на нашу концентрацію на дорозі,

– пояснив Макс Купланд, генеральний директор вебсайту страхових рекомендацій.

Звернімо увагу, що другу пісню з цього антирейтингу уникнути взагалі практично неможливо. Так, вона лунає з кожної праски на свята. І мовиться про композицію Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You". Вибачте, що вона тепер лунає й у вашій голові. Ця пісня може похизуватись трішки стриманішим ритмом – 150 ударів на хвилину.

Мерая Кері – All I Want For Christmas Is You: дивіться кліп на пісню

Також не варто слухати за кермом "Feliz Navidad" від Хосе Фелісіано, яка на третій позиції та "Santa Claus Is Coming to Town". Зауважимо, що ця композиція лунає вже 90 років. І існує ймовірність, що стільки ж часу вона "надихає" на ДТП у святкову пору року.

Як ми зазначили, укладачі цього "рейтингу" посилались на дослідження SCUT. Воно припускає, що такі композиції можуть мати як психологічний, так і серцево-судинний вплив. Відповідно, можуть створювати певні проблеми, коли ви перебуваєте за кермом. Як то кажуть, слухайте відповідально.

До слова, на одному з нещодавніх святкових концертів Мераї Кері побились кілька дорослих. Ролик з інцидентом миттю розлетівся мережею. Бійка спалахнула, коли попдіва 90-х виконувала свій хіт сезону.

Бійка на концерті Мераї Кері: дивіться епічне відео

"Ці мами, мабуть, випили забагато вина", – зауважив один з користувачів мережі.

10 "небезпечних" різдвяних пісень

"Frosty The Snowman" "All I Want For Christmas Is You" "Feliz Navidad" "Santa Claus Is Comin’ To Town" "Happy Xmas (War Is Over)" "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" "Rudolph The Red-Nosed Reindeer" "I Wish It Could Be Christmas Every Day" "Have Yourself A Merry Little Christmas" "I Saw Mommy Kissing Santa Claus"

Дивіться також Жителі Японії залюбки орендують автомобілі – але не їздять на них: у чому тут хитрість

Будьте максимально відповідальними й обережними за кермом. Особливо взимку, коли на дорозі максимально небезпечно. І якщо вже слухаєте улюблену музику, то не втрачайте при цьому пильність.