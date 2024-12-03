Відповідь на це питання з'явилась на порталі "Твоя машина", пише 24 Канал. Дізнайтесь, чи вартує економія того та якими можуть бути наслідки, якщо ви все ж беретесь за засіб для миття посуду.

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Мити чи не мити плином для посуду

Так, засіб для миття посуду може бути ледь не першим, що спаде вам на думку, коли мовиться про миття авто. Але чи слід використовувати плин? Експерти одностайні у відповіді. Робити цього не варто.

Передовсім слід розуміти, який склад засобу для миття посуду. У ньому висока кислотність. А це може негативно вплинути на зовнішній вигляд вашого транспортного засобу. Якщо ж використовувати плин на постійній основі, то з часом можна побачити неприємні наслідки: лакофарбове покриття пошкодиться, а на кузові може виникнути корозія.

Але це ще не все. Якщо ви таки взялись за миття з допомогою плину, то надзвичайно важливо повністю його змити. В інакшому випадку на авто залишаться розводи, а на фарах утворюватиметься конденсат.

Якщо ви хочете уникнути негативних наслідків – використовуйте спеціальні засоби. Їх розробляють для того, щоб вони не лише ефективно очищували транспортний засіб, а й не шкодили ані лакофарбовому покриттю, ані іншим елементам.

Краще використовуйте спеціальні засоби / Фото freepik

Якщо вже так сталось, що під рукою немає спеціального засобу – не біда. В екстреному випадку можна скористатись дитячим шампунем або засобом для догляду за чотирилапими друзями. Вони за складом не такі агресивні, а отже – неприємних наслідків можна буде уникнути.

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Хай там як, старайтесь не зловживати цим. Використати плин для миття посуду раз чи двічі – не біда. Якщо ж робити це на постійній основі, то неприємних наслідків буде складно уникнути.