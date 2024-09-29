Німецький бренд Billy Boy випустив "цифрові презервативи": від чого вони захищають

Німецький бренд презервативів BILLY BOY та Innocean Berlin запускають додаток CAMDOM. Його називають першим у своєму роді цифровим презервативом.

І його призначення – захищати людину від запису контенту під час сексу, якщо на такий запис не було згоди, пише LBB. Як додаток це робить? Елементарно – він блокує мобільні пристрої.

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У Німеччині випустили "цифровий презерватив": що це таке

Записувати фото, відео чи аудіо без згоди за допомогою смартфона ще ніколи не було настільки просто. Природно, у всьому світі люди тривожаться, особливо підлітки, що їхній приватний еротичний контент може зазнати витоку.

А це може спричинити емоційні розлади, депресію, втрату роботи й інші негативні наслідки серед жертв. З огляду на це BILLY BOY та Innocean Berlin представили додаток, який, за їхніми словами, може покласти край цій проблемі – CAMDOM.

Додаток простий у використанні, як і звичайний презерватив. Перед тим, як зайнятися сексом, користувачі ставлять свої смартфони близько один до одного і проводять по віртуальній кнопці вниз, щоб заблокувати всі камери й мікрофони.

CAMDOM вже доступний на Android і незабаром буде на iOS: дивіться відео розробників

А якщо хтось із користувачів намагається схитрувати, тривожний сигнал повідомить про загрозу зйомки без згоди. Одночасно можна заблокувати стільки пристроїв, скільки буде потрібно.

У наш час смартфони стали продовженням нашого тіла, і ми зберігаємо на них багато конфіденційних даних. Щоб захистити вас від запису несанкціонованого контенту, ми створили перший додаток, який може заблокувати вашу камеру та мікрофон просто за допомогою Bluetooth,

– пояснив розробник додатка Феліпе Алмейда.

BILLY BOY розглядає додаток CAMDOM як доказ своїх зобов'язань. Адже його презервативи захищають людей у реальному світі, тож логічно продовжити захист у світі цифровому.

CAMDOM просувають за допомогою інтегрованої кампанії в соціальних мережах, подкастів, команди інфлюенсерів та медіастратегії з білбордами, наклейками та плакатами в нічних клубах, університетах, барах, на жвавих вулицях тощо.

Розробники CAMDOM заохочують людей негайно завантажити цифровий презерватив / Фото Innocean Berlin