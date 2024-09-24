Воно опубліковане в Personality and Individual Differences, і за його даними, чоловіки з більшою готовністю піддаються на спокусу жінки з високим голосом, якщо вона сама цього хоче. А коли жінки незацікавлені в ризикованій поведінці, чоловіки, як правило, грають більш безпечно, пише New York Post.

Дивіться також 5 ознак того, що на вас хтось запав: роззирніться навколо

Поклик сирени, як виявилося, має наукове обгрунтування

Отже, цікаве дослідження жіночої привабливості, пов'язане з висотою голосу, виявило, що чоловіки віддають перевагу жінкам з дзвінким високим регістром – на противагу тим, хто розмовляє низькими тонами. При цьому китайські вчені зробили ще один крок, дізнавшись, наскільки чоловіки готові ризикувати.

Вони провели 2 експерименти, в яких попросили молодих дорослих китайських чоловіків взяти участь у гіпотетичних сценаріях у віртуальній реальності, в яких вони мали приймати підказки від жіночого голосу з високим або низьким тембром.

Перший тест містив симуляцію водіння з жіночим голосом для навігації. Другий тест підняв ставку: 2 групи гетеросексуальних чоловіків слухали маркетингову пропозицію, озвучену жіночим голосом з високим або низьким тембром. Після прослуховування вони оцінювали привабливість голосу оратора.

Чоловіки більш готові піддатися на спокусу жінки з високим голосом – якщо вона сама цього хоче / Фото freepik

Далі учасникам запропонували висловитися щодо жіночих вподобань. Кожен чоловік отримав одну з двох пам'яток: про те, що жінки хочуть чоловіків "сміливих, сильних, здорових, спортивних і мужніх" або "терплячих, сімейних, добрих, уважних і зрілих". Одна з них заохочувала до ризикованої поведінки, а інша – відлякувала.

А потім ці чоловіки одягли шоломи віртуальної реальності й отримали завдання пройти по триметровій дошці, підвішеній на цифровій висотці. Швидкість, з якою вони виконали завдання, вважалася мірилом їхньої ризикованої поведінки.

Результати обох тестів показали, що чоловіки надихалися на великий ризик під впливом чарівного жіночого голосу. Однак учасники, яким під час другого експерименту сказали, що жінки віддають перевагу безпечним чоловікам, були єдиним сценарієм, в якому високий жіночий голос не був пов'язаний з більш ризикованою чоловічою поведінкою.

У звіті дослідники підсумували це так: на індивідуальну психологію та поведінку впливають не лише еволюційні фактори, але й значною мірою соціокультурний контекст. Ризикована поведінка чоловіків демонструє ситуативну чутливість і є результатом як природної, так і культурної адаптації.