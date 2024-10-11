Скруджинг: деструктивна тенденція знайомств, якої слід уникати під час свят

Під час святкового сезону – а на носі Геловін, Різдво і так далі – з'являється тенденція у світі знайомств, якої потрібно остерігатися. Мовиться про скруджинг.

Як ви можете здогадатися, це явище назвали на честь персонажа Скруджа з роману Чарльза Дікенза "Різдвяна пісня". Він був людиною без різдвяного духу, жорстоким до інших, і відштовхував від себе друзів, сім'ю і співробітників. GQ пояснює, як це пов'язано саме зі скруджингом.

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Що таке скруджинг і чому його треба остерігатися у сезон свят

У книзі Скруджа відвідують 3 духи, які показують йому, що може статися, якщо він не змінить своє життя. А у сучасному світі знайомств скруджингом назвали практику, яка може зіпсувати святковий сезон для тих, хто на неї натрапляє.

Можливо, це не так серйозно, як гостинг або газлайтинг, але це дуже погана практика. Вона може мати дуже негативні наслідки й може призвести до того, що стосунки не будуть розвиватися, а побачення нікуди не приведуть.

Ця практика поширюється з наближенням грудневих свят, але вона може траплятися і в інший час, наприклад, 14 лютого, або в будь-яку іншу важливу дату, коли є якесь святкування з подарунками.

Скруджингом назвали практику, яка може зіпсувати святковий сезон / Фото freepik

Брюс Лі з Psychology Today пояснює, що скруджинг – це ознака того, що ваш партнер або партнерка більше зацікавлені в собі, ніж у вас, і не дуже віддані стосункам.

Деякі люди можуть навмисно кидати своїх партнерів перед Різдвом, Ханукою, Днем Святого Миколая або будь-яким іншим святом. Таку практику називають скруджингом, коли основною причиною відмови від партнера є уникнення сплати за подарунки,

– каже Лі.

Цьому може бути багато причин. Наприклад, людина, з якою ви зустрічаєтесь, не відчуває зв'язку з вами й не дуже впевнена у стосунках, а тому не хоче дарувати подарунки або платити за них, щоб не створювати враження, що стосунки можуть бути серйознішими або стабільнішими, ніж їй хотілося б.

Скруджинг – це коли основною причиною відмови від партнера є небажання платити за подарунки / Фото gpointstudio@freepik

Або, скажімо, у цієї людини вже є "альтернатива", як-от інші стосунки, інший потенційний партнер тощо. Або це може бути тимчасовий розрив просто для того, щоб не інвестувати у вас і не робити витрати під час святкового сезону.

Незалежно від причини, скруджинг не дуже позитивно відбивається на вашому партнері. І можна припустити, що ваш партнер був занадто боягузливим, щоб бути чесним з вами, або занадто скупим,

– каже Лі.

Тобто у будь-якому випадку – це червоний прапор, який не можна ігнорувати. Коли таке трапляється з вами, потрібно проаналізувати ситуацію, поговорити це, щоб з'ясувати, що відбувається. І сприйняти це як знак, щоб подумати про стосунки, їхнє майбутнє і про те, чи варто залишатися з цією людиною.

Тільки не варто думати, що всі будуть чинити з вами так само. Невдалий досвід зі скруджингом не може бути причиною того, щоб перестати насолоджуватися святами або довіряти іншим.