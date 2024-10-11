Скруджинг: деструктивная тенденция знакомств, которой следует избегать во время праздников

Во время праздничного сезона – а на носу Хэллоуин, Рождество и так далее –появляется тенденция в мире знакомств, которой нужно остерегаться. Речь идет о скруджинге.

Как вы можете догадаться, это явление назвали в честь персонажа Скруджа из романа Чарльза Диккенза "Рождественская песнь". Он был человеком без рождественского духа, жестоким к другим, и отталкивал от себя друзей, семью и сотрудников. GQ объясняет, как это связано именно со скруджингом.

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Что такое скруджинг и почему его надо остерегаться в сезон праздников

В книге Скруджа посещают 3 духа, которые показывают ему, что может произойти, если он не изменит свою жизнь. А в современном мире знакомств скруджингом назвали практику, которая может испортить праздничный сезон для тех, кто на нее наталкивается.

Возможно, это не так серьезно, как гостинг или газлайтинг, но это очень плохая практика. Она может иметь очень негативные последствия и может привести к тому, что отношения не будут развиваться, а свидания никуда не приведут.

Эта практика распространяется с приближением декабрьских праздников, но она может случаться и в другое время, например, 14 февраля, или в любую другую важную дату, когда есть какое-то празднование с подарками.

Скруджингом назвали практику, которая может испортить праздничный сезон / Фото freepik

Брюс Ли из Psychology Today объясняет, что скруджинг – это признак того, что ваш партнер или партнерша больше заинтересованы в себе, чем в вас, и не очень преданы отношениям.

Некоторые люди могут намеренно бросать своих партнеров перед Рождеством, Ханукой, Днем Святого Николая или любым другим праздником. Такую практику называют скруджингом, когда основной причиной отказа от партнера является избежание оплаты за подарки,

– говорит Ли.

Этому может быть много причин. Например, человек, с которым вы встречаетесь, не чувствует связи с вами и не очень уверен в отношениях, а потому не хочет дарить подарки или платить за них, чтобы не создавать впечатление, что отношения могут быть более серьезными или стабильными, чем ему хотелось бы.

Скруджинг – это когда основной причиной отказа от партнера является нежелание платить за подарки / Фото gpointstudio@freepik

Или, скажем, у этого человека уже есть "альтернатива", например другие отношения, другой потенциальный партнер и тому подобное. Или это может быть временный разрыв просто для того, чтобы не инвестировать в вас и не нести траты во время праздничного сезона.

Независимо от причины, скруджинг не очень положительно отражается на вашем партнере. И можно предположить, что ваш партнер был слишком трусливым, чтобы быть честным с вами, или слишком скупым,

– говорит Ли.

То есть в любом случае – это красный флаг, который нельзя игнорировать. Когда такое случается с вами, нужно проанализировать ситуацию, поговорить это, чтобы выяснить, что происходит. И воспринять это как знак, чтобы подумать об отношениях, их будущем и о том, стоит ли оставаться с этим человеком.

Только не стоит думать, что все будут поступать с вами так же. Неудачный опыт со скруджингом не может быть причиной того, чтобы перестать наслаждаться праздниками или доверять другим.