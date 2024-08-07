Їх слід уникати: 3 деталі, які роблять ваші джинси поганими

Джинси пасують до багатьох ситуацій, можуть працювати у всіх видах контекстів і місць, і ніколи не вийдуть з моди. І саме тому ви повинні навчитися правильно їх вибирати та купувати тільки ту пару, яка вам ідеально підходить.

Але є дещо, що може зіпсувати ваші джинси, навіть якщо ви витратили на них багато грошей чи якщо це розкішний бренд. Тому потрібно звертати увагу на деталі й переконатися, що в них немає нічого, що зробить ваші джинси застарілими, недоглянутими, недбалими тощо.

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Щоб джинси не мали поганого вигляду, ось чого слід уникати

Завжди варто обирати класичні, позачасові фасони, які є найбільш привабливими для більшості людей. До того ж – саме їх ви зможете носити найдовше. Але що б ви не обрали, є кілька ключових елементів, на які варто звернути увагу.

Неправильна посадка. Висота – це те, що визначає, чи сидять джинси на талії, на стегнах. Посадка буває висока, середня та низька. Неправильна посадка може зробити вашу верхню частину тіла непропорційною, закороткою або задовгою, вона може зробити вас надто оголеним, коли ви сідаєте. Ви можете відчувати себе некомфортно в цих джинсах, і через це можете перестати їх носити. Важливо проаналізувати, яка довжина штанини найкраще пасує вашому типу фігури. І треба міряти джинси, щоб переконатися, що вам зручно рухатися.

Потрібно звертати увагу на деталі й переконатися, що в них немає нічого, що зіпсує ваші джинси / Фото ASphotofamily@freepik

Неправильна довжина. Є різні варіанти, починаючи від укорочених до щиколотки й закінчуючи повною довжиною до самої підлоги. Важливо, щоб довжина джинсів була пропорційною вашому зросту, інакше ви можете виглядати так, ніби на вас занадто короткі джинси, і це не дуже приємно, або занадто довгі, що може зробити ваш образ неохайним. Джинси зазвичай мають розмір за довжиною, але також є можливість віднести їх до кравця, щоб він укоротив їх. Просте коригування може допомогти вам створювати більш ефектні образи.

Розмір, який вам не підходить. Номер на етикетці не має значення, головне, щоб джинси, які ви купуєте, сиділи на вас правильно і так, як ви цього хочете. Джинси не повинні бути занадто тісними й не повинні спадати щоразу, коли ви робите крок. Найкраще приміряти різні фасони та розміри, щоб ви могли знайти те, що найкраще сидить на вас. Занадто тісні джинси можуть порватися, коли ви сядете, а занадто мішкуваті (окрім випадку, коли ви навмисно обираєте оверсайз) можуть надати неохайного вигляду.

Занадто багато декоративних елементів, вимитий колір або порвані елементи також можуть вплинути на зовнішній вигляд джинсів. Тому важливо дбати про них і носити правильно.