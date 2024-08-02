Аромат впливає на те, як люди "читають" вас і запам'ятовують. Щиро кажучи, ми ж ссавці, а отже – наш нюх набагато чутливіший, ніж зір, і запах формує спогади краще, ніж будь-яке інше відчуття.
Дивіться також Ось проста звичка, яка робить людину привабливішою
Як правильно наносити одеколон
Вибір хорошого одеколону може допомогти вам виділитися з натовпу. Це може бути один з аптечних одеколонів, один з одеколонів, яким віддавали перевагу відомі люди, або щось унікальне для вас. Та який би ви не обрали аромат, важливо переконатися, що ви наносите його правильно.
З цієї інструкції ви дізнаєтеся, як наносити одеколон так, щоб не пригнічувати людей своїм запахом, але давати їм змогу відчути повний спектр ароматів вашого парфуму.
Як наносити одеколон і яких помилок уникати / Ілюстрація The Art of Manliness
- Не наносьте занадто багато одеколону. Ви ж не хочете приголомшити людей своїм запахом.
- Почніть з одного розпилення або нанесення на груди, а потім розгалужуйте його на інші пульсові точки. Достатньо одного розпилення чи мазка на кожну пульсову точку.
- Не робіть понад 3 розпилення чи мазки загалом.
- Не розпилюйте на одяг. Це не дозволить одеколону змішатися з маслами тіла і може забруднити одяг.
- Розпилюйте або наносьте одеколон безпосередньо на шкіру. Під час нанесення тримайте розпилювач на відстані 10 – 15 сантиметрів від шкіри. Тепло вашого тіла поширюватиме аромат протягом дня.
- Не втирайте одеколон у шкіру. Це руйнує молекулярний зв'язок, роблячи аромат слабшим.
- Дозвольте одеколону висохнути у природний спосіб.