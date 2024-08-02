Аромат впливає на те, як люди "читають" вас і запам'ятовують. Щиро кажучи, ми ж ссавці, а отже – наш нюх набагато чутливіший, ніж зір, і запах формує спогади краще, ніж будь-яке інше відчуття.

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Як правильно наносити одеколон

Вибір хорошого одеколону може допомогти вам виділитися з натовпу. Це може бути один з аптечних одеколонів, один з одеколонів, яким віддавали перевагу відомі люди, або щось унікальне для вас. Та який би ви не обрали аромат, важливо переконатися, що ви наносите його правильно.

З цієї інструкції ви дізнаєтеся, як наносити одеколон так, щоб не пригнічувати людей своїм запахом, але давати їм змогу відчути повний спектр ароматів вашого парфуму.

Як наносити одеколон правильно
Як наносити одеколон і яких помилок уникати / Ілюстрація The Art of Manliness

  • Не наносьте занадто багато одеколону. Ви ж не хочете приголомшити людей своїм запахом.
  • Почніть з одного розпилення або нанесення на груди, а потім розгалужуйте його на інші пульсові точки. Достатньо одного розпилення чи мазка на кожну пульсову точку.
  • Не робіть понад 3 розпилення чи мазки загалом.
  • Не розпилюйте на одяг. Це не дозволить одеколону змішатися з маслами тіла і може забруднити одяг.
  • Розпилюйте або наносьте одеколон безпосередньо на шкіру. Під час нанесення тримайте розпилювач на відстані 10 – 15 сантиметрів від шкіри. Тепло вашого тіла поширюватиме аромат протягом дня.
  • Не втирайте одеколон у шкіру. Це руйнує молекулярний зв'язок, роблячи аромат слабшим.
  • Дозвольте одеколону висохнути у природний спосіб.