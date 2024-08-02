Аромат впливає на те, як люди "читають" вас і запам'ятовують. Щиро кажучи, ми ж ссавці, а отже – наш нюх набагато чутливіший, ніж зір, і запах формує спогади краще, ніж будь-яке інше відчуття.

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Як правильно наносити одеколон

Вибір хорошого одеколону може допомогти вам виділитися з натовпу. Це може бути один з аптечних одеколонів, один з одеколонів, яким віддавали перевагу відомі люди, або щось унікальне для вас. Та який би ви не обрали аромат, важливо переконатися, що ви наносите його правильно.

З цієї інструкції ви дізнаєтеся, як наносити одеколон так, щоб не пригнічувати людей своїм запахом, але давати їм змогу відчути повний спектр ароматів вашого парфуму.



Як наносити одеколон і яких помилок уникати / Ілюстрація The Art of Manliness