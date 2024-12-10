Це питання ніколи не слід ставити в парі під час суперечки

Уявімо ситуацію: ви зустрілися парою за вечерею після довгого дня. Посеред розмови ви поглядаєте на сповіщення, бо очікуєте важливий робочий лист.

"Чому ти завжди в телефоні, коли ми їмо... Це жах!", – зітхає ваша друга половина. Як ви в такій ситуації відреагуєте? 24 Канал із посиланням на GQ пояснює, де тут підводний камінь.

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"Коли це я таке робив?"

Отже, у згаданій ситуації ви відчуваєте себе атакованим. Ви переконані, що рідко зазираєте у телефон за столом, просто день був важкий. І ви вигукуєте: "А нагадай-но, коли я востаннє таке робив?!"

Так от, радник зі стосунків Джефф Гюнтер у тіктоці стверджує, що в таких ситуаціях – це погана реакція.

Якщо ви реагуєте захистом, ваша пара може не відчувати себе достатньо безпечно, щоб висловлюватися в майбутньому. Чи відчували б ви себе комфортно, якби очікували такої реакції від іншої людини?

– каже він.

Звичайно, ви не погана людина, якщо ставите таке запитання. Але якщо ваша мета – здорові, позитивні стосунки, то не варто це робити.

Що робити у ситуації, коли вам дорікають тим, що вам, як ви переконані, не притаманно / Фото freepik

Коли хтось звинувачує вас у тому, що ви зробили щось погане, природно хотіти захиститися і попросити доказів. Але це також може швидко перерости у щось на кшталт "я правий, а ти ні", що ніколи не сприяє заспокоєнню, компромісу та емоційному зв'язку,

– пояснив Гюнтер.

То як реагувати в такій ситуації? Зрозумійте, що ваша пара швидше за все намагається висловити свої почуття, а не подати на вас до суду. А пошук доказів перетворює розмову на прискіпування, а не на можливість зрозуміти одне одного.

Отже, треба зосередитися саме на емпатії та зацікавленості. У цей момент вашим пріоритетом має бути дати людині відчути, що її вислухали та підтримали, а не зосереджуватися на собі. Ваша відповідь може бути простою: "Мені дуже шкода. Я не знав, що ти так почуваєшся. Хочеш поговорити про це?"

Звісно, цю пораду легше застосовувати, коли ви у парі маєте звичку ділитися своїми почуттями через "я", а не через "ти". Наприклад, "мені боляче, коли ти пропускаєш хатні справи" або "мені неприємно, що ти не знайомиш мене зі своїми друзями".

Але якщо звернення будується зі старту через агресивне "чому ти завжди (чи ніколи)" – важче уникнути сварки. Але ж це не значить, що не треба намагатися.