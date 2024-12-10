Этот вопрос никогда не следует задавать в паре во время спора

Представим ситуацию: вы встретились парой за ужином после долгого дня. Посреди разговора вы смотрите на уведомления, потому что ожидаете важное рабочее письмо.

"Почему ты всегда в телефоне, когда мы едим... Это ужас!", – вздыхает ваша вторая половина. Как вы в такой ситуации отреагируете? 24 Канал со ссылкой на GQ объясняет, где здесь подводный камень.

Смотрите также Есть четкие признаки того, что ваш партнер – нарцисс, и вот почему их стоит знать и видеть

"Когда это я такое делал?"

Итак, в упомянутой ситуации вы чувствуете себя атакованным. Вы убеждены, что редко заглядываете в телефон за столом, просто день был тяжелый. И вы восклицаете: "А напомни-ка, когда я в последний раз такое делал?!"

Так вот, советник по отношениям Джефф Гюнтер в тиктоке утверждает, что в таких ситуациях – это плохая реакция.

Если вы реагируете защитой, ваша пара может не чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы высказываться в будущем. Чувствовали бы вы себя комфортно, если бы ожидали такой реакции от другого человека?

– говорит он.

Конечно, вы не плохой человек, если задаете такой вопрос. Но если ваша цель – здоровые, позитивные отношения, то не стоит этого делать.

Что делать в ситуации, когда вас упрекают тем, что вам, как вы убеждены, неприсуще / Фото freepik

Когда кто-то обвиняет вас в том, что вы сделали что-то плохое, естественно хотеть защититься и попросить доказательств. Но это также может быстро перерасти во что-то вроде "я прав, а ты нет", что никогда не способствует успокоению, компромиссу и эмоциональной связи,

– объяснил Гюнтер.

Так как реагировать в такой ситуации? Поймите, что ваша пара скорее всего пытается выразить свои чувства, а не подать на вас в суд. А поиск доказательств превращает разговор в придирки, а не на возможность понять друг друга.

Итак, надо сосредоточиться именно на эмпатии и заинтересованности. В этот момент вашим приоритетом должно быть дать человеку почувствовать, что его выслушали и поддержали, а не сосредотачиваться на себе. Ваш ответ может быть простым: "Мне очень жаль. Я не знал, что ты так чувствуешь себя. Хочешь поговорить об этом?"

Конечно, этот совет легче применять, когда вы в паре имеете привычку делиться своими чувствами с началом через "я", а не через "ты". Например, "мне больно, когда ты пропускаешь домашние дела" или "мне неприятно, что ты не знакомишь меня со своими друзьями".

Но если обращение строится со старта через агрессивное "почему ты всегда (или никогда)" – труднее избежать ссоры. Но ведь это не значит, что не надо пытаться.