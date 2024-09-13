Чи варто робити перерву для порятунку стосунків

Стосунки ніколи не бувають простими. Але іноді виникають драматичні сигнали – про те, що, можливо, настав час зробити перерву.

Але чи справді перерва є чарівним засобом для розпалювання полум'я у ваших стосунках? А чи вона просто приховує сумну реальність?

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Що означає "перерва у стосунках"

Поняття перерви набуло популярності після згадки у серіалі "Друзі" (пригадуймо Росса і Рейчел). Йдеться про те, щоб зробити крок назад у стосунках. За належного контролю, перерва може дозволити вам переоцінити свої почуття і врятувати пару.

Ця тимчасова розлука дає кожному час подумати, як пояснює сімейна терапевтка Женев'єв Дженаті. Але "поки кожен буде думати, що в усьому винен інший, ми не виберемося з цієї ситуації". Тобто мета перерви – запитати себе, чого ми очікуємо від іншої людини, і що ми самі могли б поліпшити у стосунках.

Як організувати успішну перерву

Є кілька правил. По-перше, визначити тривалість : 1 місяць, 2 чи 3 (бо кожна пара унікальна). По-друге, щоб уникнути хаосу, дуже важливо узгодити ці параметри : чи дозволено вам зустрічатися з іншими та чи будете ви підтримувати зв'язок. Ці питання найчастіше визначають успіх або невдачу перерви.

: 1 місяць, 2 чи 3 (бо кожна пара унікальна). По-друге, щоб уникнути хаосу, дуже важливо узгодити ці : чи дозволено вам зустрічатися з іншими та чи будете ви підтримувати зв'язок. Ці питання найчастіше визначають успіх або невдачу перерви. І пам'ятайте: перерва – це не привід утекти від суперечок. Як сказав психоаналітик Крістіан Рішомм, "повторювані суперечки або невирішені розбіжності можуть створити атмосферу постійної напруги". А перерва має стати можливістю проаналізувати, що не працює, і з'ясувати, яких зусиль ви готові докласти, щоб змінити ситуацію.

Іноді виникають сигнали, що настав час зробити перерву в стосунках / Фото cookie_studio@freepik

Навіщо робити перерву

Є багато причин . Чи виникла потреба все обдумати, перш ніж взяти на себе більш серйозні зобов'язання. Чи постійні безплідні суперечки вас виснажують. Чи у вас різні плани.

. Чи виникла потреба все обдумати, перш ніж взяти на себе більш серйозні зобов'язання. Чи постійні безплідні суперечки вас виснажують. Чи у вас різні плани. У деяких випадках перерва може допомогти розпалити пристрасть і повернути відчуття безтурботності перших днів. Перерва також дає можливість перефокусуватися на собі та повернутися до стосунків з більшою ясністю і спокоєм.

Коли перерва стає ризикованою і чи погана це ідея

Перерва не завжди є найкращим рішенням. Сексолог Патрік Папазян попереджає, що перерва може стати початком кінця. За його словами, "часто це ввічливий спосіб дати зрозуміти іншій людині, що мотивації більше немає, що стосунки йдуть погано". І зрештою вона не усуває основні проблеми, а відсутність спілкування рідко призводить до покращення спілкування.

У підсумку все залежить від того, для чого вам перерва. Якщо для того, щоб не задихнутися або зробити крок назад від незначних розбіжностей, вона може допомогти вам відновити зв'язок. Але якщо ви використовуєте перерву як привід для втечі від глибших проблем, є велика ймовірність, що вона закінчиться остаточним розривом.