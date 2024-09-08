Отже, потрібно спершу витратити деякий час на роздуми про свої дії та про те, як вони вплинули на людину, яку ви образили. Потім потрібно підійти до людини зі щирістю і готовністю бути відкинутим. Попросити пробачення нелегко, але ви можете навчитися це робити, виконавши кілька простих кроків.

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Доречно згадати про них саме сьогодні – 8 вересня, адже ми відзначаємо Міжнародний день вибачення (World Forgiveness Day). Це день, коли людей заохочують просити прощення і прощати. Мета цього дня – сприяти взаєморозумінню між людьми й розвивати ідею важливості вибачення в суспільстві.

Прохання про пробачення: як підготуватися

Крок 1. Подумайте, що ви зробили, як засмутили людину. Важливо знати, які саме ваші дії призвели до того, що людина образилася. Якщо ви не знаєте, запитайте у неї.

Важливо знати, які саме ваші дії призвели до того, що людина образилася. Якщо ви не знаєте, запитайте у неї. Крок 2. Зрозумійте, чому ви це зробили. Ви не будете використовувати свої наміри як виправдання, але ваші причини можуть допомогти вам сформулювати вибачення та взяти на себе відповідальність за свої дії.

Ви не будете використовувати свої наміри як виправдання, але ваші причини можуть допомогти вам сформулювати вибачення та взяти на себе відповідальність за свої дії. Крок 3. Співпереживайте людині, яку ви образили. Важливо розвинути почуття емпатії до людини. Це означає, що ви розумієте, чому ваші дії завдали болю людині, тому що ви поставили себе на її місце. Без емпатії ваші вибачення можуть здатися порожніми й нещирими.

Важливо розвинути почуття емпатії до людини. Це означає, що ви розумієте, чому ваші дії завдали болю людині, тому що ви поставили себе на її місце. Без емпатії ваші вибачення можуть здатися порожніми й нещирими. Крок 4. Пам'ятайте, що ваша помилка не робить вас поганою людиною. Пробачення вимагає від вас визнання того, що ви зробили щось неправильно. Але пробачення – це не визнання себе поганою людиною. Подумайте про свої хороші якості перед тим, як іти просити пробачення.

Пробачення вимагає від вас визнання того, що ви зробили щось неправильно. Але пробачення – це не визнання себе поганою людиною. Подумайте про свої хороші якості перед тим, як іти просити пробачення. Крок 5. Напишіть своє вибачення. Якщо маєте багато чого сказати, можете написати свої вибачення. Так вам буде легше зрозуміти, що саме ви маєте сказати. Ви також можете тримати нотатки при собі, коли будете просити вибачення (а робити це все ж треба особисто). А ще ви продемонструєте людині, що довго і ретельно обмірковували свою помилку. Тож ваші вибачення сприймуть як ще більш щирі.

Попросити пробачення – це спосіб показати, що ви визнали свою помилку і зробили з неї висновки / Фото teksomolika@freepik

Як попросити пробачення: ось покрокова схема

Перепросіть у людини, яку ви образили. Покажіть, що ви зрозуміли, що ви шкодуєте. Підсильте свої слова, сказавши, за що саме ви перепрошуєте.

Покажіть, що ви зрозуміли, що ви шкодуєте. Підсильте свої слова, сказавши, за що саме ви перепрошуєте. Поясніть, чому ви зробили те, що зробили. Зробіть цю частину вибачення короткою і дайте зрозуміти, що ви не намагаєтеся використати її як виправдання своїх дій.

Зробіть цю частину вибачення короткою і дайте зрозуміти, що ви не намагаєтеся використати її як виправдання своїх дій. Продемонструйте емпатію. Переконайтеся, що людина знає, що ви берете на себе відповідальність за свої дії. Скажіть людині, як ви уявляєте або знаєте, що вона відчувала через вас.

Переконайтеся, що людина знає, що ви берете на себе відповідальність за свої дії. Скажіть людині, як ви уявляєте або знаєте, що вона відчувала через вас. Спробуйте виправити ситуацію. Іншими словами, вам потрібно сказати людині, що ви маєте намір робити в майбутньому, щоб запобігти повторенню подібної ситуації.

Іншими словами, вам потрібно сказати людині, що ви маєте намір робити в майбутньому, щоб запобігти повторенню подібної ситуації. Покажіть, що ви змінилися. Важливо продемонструвати, яких зусиль ви докладаєте, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому. Якщо ви не покажете, що змінили свою поведінку, ваша кохана людина не сприйме ваші вибачення як щирі.

Важливо продемонструвати, яких зусиль ви докладаєте, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому. Якщо ви не покажете, що змінили свою поведінку, ваша кохана людина не сприйме ваші вибачення як щирі. Запитайте, чи вас пробачили. Це може бути найскладніша частина, тому що завжди є ймовірність, що людина не пробачить вам. І ви повинні показати своє розуміння навіть в цьому випадку. Та майте на увазі, що ви можете спробувати ще раз.

Це може бути найскладніша частина, тому що завжди є ймовірність, що людина не пробачить вам. І ви повинні показати своє розуміння навіть в цьому випадку. Та майте на увазі, що ви можете спробувати ще раз. Компенсуйте свою помилку. Зробіть щось хороше для людини, яку ви образили. Підійдіть до неї з букетом квітів або листівкою, запискою. Покажіть, що ваші дії – не тільки від почуття провини, але й для того, щоб людині стало легше.

Як впоратися з розчаруванням, якщо вам не пробачили? Одразу очікуйте мало, але сподівайтеся на краще. Проявіть розуміння. Не зліться. Прийміть, що прощення – це привілей, а не право чи тим більше обов'язок. І будьте терплячими. Невеликі проступки прощають легко, але деякі рани потребують часу. Тільки ви не здавайтеся.