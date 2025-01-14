Що має бути в резюме, щоб вас гарантовано взяли на роботу

У більшості випадків саме ваше резюме – це перше, що бачать рекрутери чи роботодавці. І саме з нього роблять перші висновки, чи можна вам доручити цю роботу.

Тому потрібно скласти резюме правильно та постійно додавати в нього актуальну інформацію. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Резюме може відчинити багато дверей, якщо ви не забули це зробити

Не треба вказувати, в який дитячий садок ви ходили чи які мали оцінки в школі. Але дуже важливо, щоб ви додали інформацію про свою освіту, досвід роботи та навички. Та це ще не все.

Колишня виконавча директорка Google та експертка з розвитку кар'єри Дженні Вуд каже, що для резюме є 2 дуже важливі зелені прапорці, які допоможуть вам виділитися. І це не про назви відомих компаній, в яких ви могли працювати, і не про навчання у Гарварді, а лише про те, як ви будуєте свій документ.

Потрібно скласти резюме правильно, і у ньому мають бути 2 важливі зелені прапорці / Фото freepik

Перший прапорець – це однорядкові маркери.

Маркери допомагають вашому резюме мати організований і цілеспрямований вигляд. І дуже добре, коли кожен з них не більший за 1 рядок. Це робить все стислим і чітким, а також свідчить, що ви знаєте, як розпізнати найважливішу інформацію і відкинути те, що не є необхідним.

Також це працює тому, що показує людині, яка читає резюме, що ви цінуєте її час. Це допомагає вам справити гарне враження ще до того, як вона зустрінеться з вами. А захаращене резюме, переповнене інформацією, особливо непотрібною, може працювати проти вас.

Другий прапорець – це індивідуальність.