І хоча це неприємні обставини, їх можна скоригувати. Як розпізнати цю ситуацію – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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5 ознак, що вам відмовляють у роботі через надмірну кваліфікацію

Відмови переживати невтішно, особливо коли у вас є багаторічний цінний досвід, який ви пропонуєте. Парадоксально, але якраз однією з можливих причин цього може бути ваша надмірна кваліфікація.

Так, наявність солідного досвіду часто є перевагою, але іноді це може викликати у роботодавців сумніви. Тому знання цих ознак може допомогти вам скоригувати свій підхід.

Досвід часто є перевагою, але бувають ситуації, коли він тільки заважає здобути бажану роботу / Фото katemangostar@freepik