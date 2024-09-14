Дофамінове меню: новий тренд тіктока, який може подарувати вам щастя в будь-який момент

Тікток сповнений усіляких трендів, але "дофамінове меню" виділяється. Адже це спокуслива обіцянка знайти просте, але справжнє щастя, просто відключившись від телефону.

Ця концепція існує вже кілька років, але нещодавно повернулася до нас. Що ж це за нова вірусна практика і чому нам варто звернути на неї увагу?

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Що таке дофамінове меню

Дофамінове меню розроблювали для людей, які страждають на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або без неї. Його мета – замінити години, проведені за скролінгом на смартфоні, на діяльність, яка приносить благополуччя та задоволення. Тобто діяльністю, яка стимулює вироблення дофаміну, гормону щастя.

Ідея проста: скласти список щоденних справ, які роблять вас щасливими, без торкання до телефону. Незалежно від того, чи це спорт, чи приготування улюбленої страви, чи час із коханою людиною – ідея в тому, щоб повернути свій час і додати ритуали у свій день, які займуть розум у здоровий спосіб.

Як створити власне дофамінове меню

Усе, що потрібно зробити, це вибрати заняття, які приносять вам радість і тримають вас в активному стані, якомога далі від екранів. У тіктоці чи інстаграмі не бракує прикладів дофамінових меню.

Наприклад, йога, велосипед або пробіжка – це чудовий спосіб спалити енергію і водночас відчути задоволення.

Потішити себе улюбленою стравою – це також спосіб подбати про себе.

Рукоділля є чудовим творчим виходом, а проведення часу з близькими – зміцнює зв'язки.

Та навіть послухати здатний надихнути подкаст – вже крок у правильному напрямку.

Що таке дофамінове меню і чому нам варто звернути на нього увагу / Фото stockking@freepik

Всі ці маленькі дотики – ключ до тривалого благополуччя. Тож це геть не складно – створити рутину доброго самопочуття, тримаючись поодаль від безперервних сповіщень. Тим більше що ви самі вирішуєте, що саме вам подобається.

Ось лише один приклад дофамінового меню:

На закуску – швидкі легкі дії, які можна зробити зранку, щоб підняти собі настрій, не витрачаючи на них багато часу. Застелити ліжко, кілька хвилин потягуватися, подивитися на сонечко, послухати люблену пісню.

– швидкі легкі дії, які можна зробити зранку, щоб підняти собі настрій, не витрачаючи на них багато часу. Застелити ліжко, кілька хвилин потягуватися, подивитися на сонечко, послухати люблену пісню. Основна страва – беремося за те, що ми зазвичай відкладаємо, бо ці дії вимагають більше зусиль або часу. Це душ, інший необхідний догляд, наведення порядку в шафі чи в домі загалом, тривала прогулянка на природі тощо.

– беремося за те, що ми зазвичай відкладаємо, бо ці дії вимагають більше зусиль або часу. Це душ, інший необхідний догляд, наведення порядку в шафі чи в домі загалом, тривала прогулянка на природі тощо. І десерт – це ласощі, які тішать нас. З'їжте свою улюблену страву, відвідайте спа, проведіть час з родиною та друзями, зробіть невеликий шопінг або порадуйте себе чимось особливим.

Зауважмо, що дофамінове меню – тренд, що розвивається. З часом концепція збагатилася новими варіаціями. Дехто додає до нього амулети (швидкі й приємні завдання), а дехто вважає за краще просто скласти список справ, які приносять користь. Мета ж незмінна: визначити всі ті дрібниці, які прикрашають ваш день, і використовувати їх як джерело натхнення.