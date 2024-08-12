Чемпіон світу з боротьби на пальцях ніг розкрив трюк, завдяки якому виграє

Олімпійські ігри нагадують нам про те, як багато у світі є видів спорту. Але цей не був представлений в Парижі – мовиться про боротьбу на пальцях ніг.

Як і в будь-якому спорті, там є свої великі спортсмени. Бен Вудроффе, наприклад – він вигравав титул чемпіона світу тричі поспіль і збирається зробити це вчетверте 31 серпня в Дербі.

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Переможець боїв на пальцях ніг розповів про свою "секретну зброю"

Історію змагань ведуть з 1974. Бен уперше зіграв 20 років тому, коли йому було 14. А що в цьому є майбутнє, він зрозумів близько 10 років тому.

У нас, у Великій Британії, так багато подібних видів спорту, і ми повинні шанувати їх – це не тільки частина нашої спадщини, але й справді захопливе видовище,

– наголосив чемпіон.

Його найбільшим кумиром є його найбільший суперник – Несті Неш. Бен каже, що "він природжений борець на пальцях ніг!" Несті має 17 чемпіонських титулів, але Бен має намір виграти в нього – завдяки "суворому режиму зміцнювальних ванночок для ніг з вівсяним напоєм і підйомам на носках".

Бен Вудроффе вигравав титул чемпіона світу з боротьби на пальцях ніг тричі поспіль / Колаж 24 Каналу фото Daily Star

Несті Неш голить волосся, щоб мати більше тертя і зчеплення зі сценою. Моя секретна зброя в тому, що я хірургічно видалив великі нігті на ногах – це дуже допомагає моїй спритності та витривалості пальців ніг!

– розповів Бен.

Він каже, що у Великій Британії є близько 20 чоловіків і 10 жінок, які займаються "професійною" боротьбою на пальцях ніг. У всьому світі ця цифра може бути вдвічі більшою.

Люди, які займаються цим спортом, докладають зусиль, щоб спробувати потрапити на Ігри в Лос-Анджелесі у 2028 році. Але ще багато чого треба зробити.