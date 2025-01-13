Цей романтичний жест може свідчити, що ваш партнер – нарцис

Є таке поняття як "вигадування майбутнього". Це коли хтось дає обіцянки або описує доволі правдоподібні плани, але ніколи не виконує їх.

І це одна з тих рис, які можуть свідчити про нарцисизм. Психологиня з Лос-Анджелеса Рамані Дурвасула розповіла докладніше, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Психологія знає специфічну рису, яка може викрити нарциса

Докторка Рамані Дурвасула каже, що "вигадування майбутнього" передбачає обіцянки змінитися, обіцянки щодо майбутніх подій або бажань, яких хоче інша людина у стосунках.

Вигадувачі при цьому заявляють про конкретні терміни виконання обіцянки або, як варіант, називають подію, яка має відбутися як передумова, наприклад – здобуття нової роботи. Але коли термін настає, обіцянка не виконується.

Та як відрізнити правдоподібні зазвичай вигадування зі схожими та навіть позитивними та романтичними рисами, як-от сподівання або планування на майбутнє? Є ключова відмінність, і вона особливо помітна в контексті романтичних стосунків з нарцисичною людиною.

Якщо для звичайного партнера є нормальним і навіть бажаним будувати плани на спільне майбутнє, то партнер-нарцис здебільшого дає умовні обіцянки, які вимагають ще чогось від іншої людини у стосунках.

Вигадування майбутнього – це одна з тих рис, які можуть свідчити про нарцисизм / Фото Racool_studio@freepik

Наприклад, нарцисичний партнер може сказати, що наступного року ви переїдете в більший будинок, але за умови, що не витрачатимете на себе грошей протягом цього року. Докторка Дурвасула (яка, до слова, має 1,85 мільйона підписників) наголошує:

Вигадування майбутнього – це не розмови про майбутнє з надією, а просто видавання бажаного за дійсне. Спроба виманити щось у когось на основі обіцянки.

У багатьох випадках при цьому нарцисичний партнер насправді не хоче нічого конкретного від іншої людини, а просто хоче, щоб та залишалася у стосунках. А якщо ця людина спробує достукатися до нарциса, його поведінка може перерости в газлайтинг.

І тоді прозвучить щось на кшталт: "Якби ти справді кохав мене, то довіряв би й вірив, що я зроблю це". "Усе це може призвести до того, що люди застрягнуть на довгі роки", – підсумовує Рамані.

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