Президент США застудився на інавгурації й за місяць помер: це сталося у 1841 і змінило історію

Вільям Генрі Гаррісон пропрацював президентом США 32 дні, 12 годин і 30 хвилин. Коли про нього згадують, то зазвичай через цей факт і через те, що його інавгураційна промова була рекордно тривалою та містила 8445 слів.

Саме через це, ймовірно, та погану погоду 67-річний Гаррісон застудився того дня, та через місяць помер. А проте, як пише 24 Канал із посиланням на NV, про 9 президента США варто згадати й через інші важливі для історії речі.

Дивіться також Один із президентів клявся на масонській біблії: цікаві факти про інавгурацію в США

"Найвеселіша виборча кампанія"

Свою першу кампанію Вільям Генрі Гаррісон програв Мартіну Ван Бюрену, тому на другу, 1840 року, вийшов дуже зарядженим і перетворив її на справжнє шоу. Він дуже активно їздив штатами, організовував яскраві масові заходи, гучні концерти та зустрічі з виборцями. А ще безплатно розливав людям сидр, роздавав мило і тютюн, дарував книжечки й пригощав солодощами.

Американці все більше сприймали його як "свого хлопця", до того ж він був бойовим генералом і героєм війни з британцями 1812 – 1814 років. Водночас Ван Бюрена команда Гаррісона показувала не інакше як золотим хлопчиком, який тільки те й робить, що попиває елітне шампанське.

Звісно, Гаррісон теж був аристократом, мав багато землі та рабів. Але завдяки, як би зараз сказали, політичним технологіям, створив собі образ чоловіка сільської простоти та прямоти. Як написав Роберт Реміні у "Короткій історії США", кампанія Гаррісона була "найвеселішою" з тих, які бачила Америка до того часу.

Перемоги вігів

Зауважимо, що на той момент у США політичне домінування мала партія вігів, вона існувала у 1832 – 1856 роках (Республіканської ще тоді не було). І от якраз тоді їй вдалося на виборах перемогти й до обох палат Конгресу, і до Білого дому. Перемога Гаррісона мала ознаменувати стрімку зміну політики США – задля скасування усіх здобутків 12-річної епохи демократів Джексона – Ван Бюрена.

Гаррісон і віги протистояли усім ідеям, які б заважали поширенню рабства (хоча у північних штатах Гаррісон спокійно говорив на мітингах, що нібито є противником рабства). Також вони з усіх сил намагалися позабирати землі у корінних американців (індіанців), а коли це не виходило у договірний спосіб, робили це через війну, як-от проти так званої Конфедерації Текумсе.

Саме після перемоги над цими індіанцями (в битві на Темзі, коли й самого вождя Текумсе вдалося вбити) Гаррісон став національним героєм. І тоді взявся до політики, що через чверть століття привела його до президентського крісла.

Найголовніше про 9 президента США Вільяма Гаррісона: дивіться відео TheUsPresidents

Смерть Гаррісона і поворот історії

Що ж змусило його піти на ризикований крок та проголошувати аж двогодинну інавгураційну промову під час снігопаду і сильного вітру, та ще й без пальта й навіть капелюха? Річ у тім, що під час кампанії його опоненти наголошували, що Гаррісон – дуже старий і дуже хворий, тож новообраний президент вважав за необхідне показати, що це геть не так.

У підсумку Гаррісон на 4 тижні зліг із важкою пневмонією, від якої вже не оговтався. За іншою версією, його міг убити черевний тиф. Та хай там що, а наслідки ця смерть мала історичні.

Наступник Гаррісона, Джон Тайлер (до речі, перший президент, який став на посаду як віцепрезидент по смерті попередника), як пише той самий Реміні, став на бік Демократичної партії та понакладав вето на всі ініціативи вігів.

А через десятиліття партія вігів (яка намагалася зробити Конгрес центром влади замість президента) розсмокталася між Демократичною та новоствореною Республіканською партіями. Остання невдовзі замінила вігів у двопартійній системі США.

23 президент США з 1889 – це онук Вільяма Гаррісона. Та, на відміну від діда, він був жорстким противником рабства й захисником демократичних свобод. Під час його інавгураційної промови йшла страшна злива – тому Бенджамін скористався парасолькою.

Тим часом до інавгурації у США готується обраний від Республіканської партії Дональд Трамп: