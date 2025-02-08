8 лютого, 07:01
Як витрачати менше щодня, але жити так само комфортно: поради Воррена Баффета
Основні тези
- Воррен Баффет пропонує бути креативним, купувати якісне та не гнатися за трендами.
- На чому ще базується його підхід до заощадження – докладно розповідаємо далі у статті.
Воррен Баффет не є середньостатистичним мільярдером, особливо коли мовиться про витрати. Щонайменше тому, що він не має звички купувати все, що йому заманеться.
Генеральний директор Berkshire Hathaway все ще цінує кожен свій долар. А його філософія заощадження настільки приземлена, що будь-хто може здобути від неї користь. Докладніше про неї розповідаємо на 24 Каналі завдяки yahoo!finance.
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Приховані способи економії, про які вам ніхто не розповідав – до Воррена Баффета
Баффет пропонує певні правила, які допоможуть вам заощаджувати на повсякденних витратах. Та при цьому не втрачати комфорту й отримувати все необхідне.
- Зосередьтеся на цінності. Баффет не цікавиться дизайнерськими іменами, адже існують не менш якісні аналоги. І він не купує нові автомобілі, а злегка пошкоджені – і ремонтує їх за меншу суму, ніж вартість нової машини. Ви можете застосувати цю філософію до будь-яких стандартних витрат, шукаючи якісні продукти з потрібними вам функціями.
- Будьте креативними. Коли народилася перша дитина Баффета, він переробив шухляду комода на колиску, щоб заощадити й не купувати нову. Таке творче мислення можна застосувати й до повсякденних витрат – особливо коли ви можете зробити щось своїми руками або придбати вживане.
- Якість, а не кількість. Є різниця між купівлею дешево і купівлею вигідно. У листі до акціонерів 1989 року Баффет написав: "Набагато краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж справедливу компанію за чудовою ціною". Тобто товар може мати найкращу ціну, але якщо він низької якості, краще заплатити більше за продукт, який дійсно вартий ваших грошей.
- Обмежте свої вечірки й вечері. У Баффета є гроші, щоб повечеряти де завгодно, але він цього не робить – а залишається вдома і насолоджується простою дієтою. Він зізнавався, що йому подобається їсти одне й те саме знову і знову. Звісно, немає нічого поганого в тому, щоб насолоджуватися вечірками, але не виходьте за рамки бюджету, допускаючи це в помірних дозах.
- Не женіться за трендами. Баффет не схильний слідувати ринковим тенденціям. Ще у 1999 він писав: "Ключ до інвестування не в оцінці, наскільки галузь вплине на суспільство, а у визначенні конкурентних переваг компанії". Цю філософію можна легко застосувати до повсякденних витрат – не купувати кожну модну річ за завищеною ціною, а віддати перевагу доступній перевіреній класиці.
- Скористайтеся перевагами розпродажів. Навіть Баффет любить хороші розпродажі: "Незалежно від того, говоримо ми про акції чи шкарпетки, я люблю купувати якісні товари, коли вони уцінені". Чудовий спосіб дотримуватися бюджету – шукати товари на розпродажах, щоб отримати якісну продукцію за доступною ціною.