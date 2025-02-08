Як витрачати менше щодня, але жити так само комфортно: поради Воррена Баффета

Воррен Баффет не є середньостатистичним мільярдером, особливо коли мовиться про витрати. Щонайменше тому, що він не має звички купувати все, що йому заманеться.

Генеральний директор Berkshire Hathaway все ще цінує кожен свій долар. А його філософія заощадження настільки приземлена, що будь-хто може здобути від неї користь. Докладніше про неї розповідаємо на 24 Каналі завдяки yahoo!finance.

Дивіться також Щоб жити не просто довше, а і якісніше: поради Білла Гейтса

Приховані способи економії, про які вам ніхто не розповідав – до Воррена Баффета

Баффет пропонує певні правила, які допоможуть вам заощаджувати на повсякденних витратах. Та при цьому не втрачати комфорту й отримувати все необхідне.

Зосередьтеся на цінності. Баффет не цікавиться дизайнерськими іменами, адже існують не менш якісні аналоги. І він не купує нові автомобілі, а злегка пошкоджені – і ремонтує їх за меншу суму, ніж вартість нової машини. Ви можете застосувати цю філософію до будь-яких стандартних витрат, шукаючи якісні продукти з потрібними вам функціями.

Баффет не цікавиться дизайнерськими іменами, адже існують не менш якісні аналоги. І він не купує нові автомобілі, а злегка пошкоджені – і ремонтує їх за меншу суму, ніж вартість нової машини. Ви можете застосувати цю філософію до будь-яких стандартних витрат, шукаючи якісні продукти з потрібними вам функціями. Будьте креативними. Коли народилася перша дитина Баффета, він переробив шухляду комода на колиску, щоб заощадити й не купувати нову. Таке творче мислення можна застосувати й до повсякденних витрат – особливо коли ви можете зробити щось своїми руками або придбати вживане.

Воррен Баффет порадив, як заощадити на щоденних витратах, не жертвуючи комфортом / Фото АР