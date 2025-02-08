Как тратить меньше каждый день, но жить так же комфортно: советы Уоррена Баффета

Уоррен Баффет не является среднестатистическим миллиардером, особенно когда речь идет о расходах. По меньшей мере потому, что у него нет привычки покупать все, что ему заблагорассудится.

Генеральный директор Berkshire Hathaway все еще ценит каждый свой доллар. А его философия экономии настолько приземленная, что любой может извлечь из нее пользу. Подробнее о ней рассказываем на 24 Канале благодаря yahoo!finance.

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Скрытые способы экономии, о которых вам никто не рассказывал – до Уоррена Баффета

Баффет предлагает определенные правила, которые помогут вам экономить на повседневных расходах. И при этом не терять комфорта и получать все необходимое.

Сосредоточьтесь на ценности. Баффет не интересуется дизайнерскими именами, ведь существуют не менее качественные аналоги. И он не покупает новые автомобили, а слегка поврежденные – и ремонтирует их за меньшую сумму, чем стоимость новой машины. Вы можете применить эту философию к любым стандартным расходам, ища качественные продукты с нужными вам функциями.

Баффет не интересуется дизайнерскими именами, ведь существуют не менее качественные аналоги. И он не покупает новые автомобили, а слегка поврежденные – и ремонтирует их за меньшую сумму, чем стоимость новой машины. Вы можете применить эту философию к любым стандартным расходам, ища качественные продукты с нужными вам функциями. Будьте креативными. Когда родился первый ребенок Баффета, он переделал ящик комода в колыбель, чтобы сэкономить и не покупать новую. Такое творческое мышление можно применить и к повседневным расходам – особенно когда вы можете сделать что-то своими руками или приобрести подержанное.

Уоррен Баффет посоветовал, как сэкономить на ежедневных расходах, не жертвуя комфортом / Фото АР