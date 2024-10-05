Хлопець каже, що у всіх чоловіків є родимка в одному місці: тікток кинувся масово перевіряти

Один користувач тіктока начебто зробив дивне відкриття. Він заявив, що всі чоловіки мають родимку в одному місці. Звісно, це не залишилося поза увагою мережі.

Чоловіки почали несамовито перевіряти свою шкіру та виявляти, що багато хто з них дійсно має цю родимку та мало не в одному й тому самому місці, пише Daily Star. А у вас теж є?

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"Чоловіча" родимка: де розташована і чому не треба будувати диких теорій

Чоловік із ніком dylanbaseball07 у тіктоці переконаний, що у всіх чоловіків є родимка в одному місці. За його "теорією", цей знак свідчить, що "уряд робить людей людьми".

У своєму химерному кліпі він демонструє родимку на своїй лівій руці та стверджує, що у кожного чоловіка є така сама та у тому ж місці. Відео (опубліковане у 2020 ще році, але ми ж в курсі, як тікток вміє повертати тренди) мало багато відгуків, багато людей надсилали зображення своїх власних рук із родимками.

Цей хлопець виявив "чоловічу" родимку: дивіться відео dylanbaseball07

Нумо розберімося у цій ситуації. Родимки – це невеликі плоскі засмаглі або світло-коричневі плями, які часто з'являються на відкритих для сонця ділянках шкіри. Вони виникають передовсім через збільшення кількості меланіну – пігменту, який надає шкірі колір. На розвиток родимок впливає поєднання генетичних факторів і впливу сонця.

Сонячне світло, особливо ультрафіолет , є важливим фактором навколишнього середовища. Коли шкіра зазнає його впливу, меланоцити виробляють більше меланіну, намагаючись захистити глибші шари шкіри від пошкодження.

, є важливим фактором навколишнього середовища. Коли шкіра зазнає його впливу, меланоцити виробляють більше меланіну, намагаючись захистити глибші шари шкіри від пошкодження. У людей, схильних до родимок, цей меланін має тенденцію до злипання, утворюючи характерні плями. Тож нічого дивного, що в багатьох людей вони є на відкритих ділянках шкіри, зокрема й на руках.

має тенденцію до злипання, утворюючи характерні плями. Тож нічого дивного, що в багатьох людей вони є на відкритих ділянках шкіри, зокрема й на руках. Родимки часто вперше з'являються в дитинстві та можуть стати більш вираженими за частого перебування на сонці. Вони мають тенденцію тьмяніти в зимові місяці або за відсутності сонця і можуть ставати менш помітними з віком.

Самі по собі родимки нешкідливі, але – надмірне перебування на сонці без захисту може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Тому на сонці завжди краще використовувати сонцезахисний крем і захисний одяг.