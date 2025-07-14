Яким може бути взуття майбутнього: стильна колаборація іспанців і японців шокувала це літо

Issey Miyake представили колекцію осінь – зима 2025 – 2026, і серед неї людям впала в око одна несподівана цікавинка. Це колаборація з Camper, яка створила модель взуття майбутнього.

На GQ переконані, що це найнезвичайніше взуття цього літа 2025 року. 24 Канал розповість докладніше.

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Футуристичний дизайн Camper x Issey Miyak захопив світ моди влітку 2025: що про них відомо?

Отже, Camper та Issey Miyake розпочали своє перше партнерство. І воно вилилося у гучний випуск пари взуття, що є не просто незвичним, а й навіть дивним.

На початку березня 2025 року японський бренд Issey Miyake представив нову колекцію під час показу осінь – зима 2025 – 2026. І вже там на кількох моделях можна було побачити футуристичні, як би їх назвати найбільш влучно, капці.

Примітно, що вони здавалися єдиним цілим з образами, продовжуючи лінію тіла. Автор – Сатоші Кондо – за основу взяв концепцію "A piece of cloth", "шматок тканини". Саме в цьому й суть ідеї нових Camper x Issey Miyake.

Ця модель здатна змінити ваш погляд на літнє взуття / Дивіться фото Camper

Тобто, так, це взуття розроблене у співпраці японського та іспанського брендів. Відтак модель із назвою Peu Form стала останнім доповненням і до сімейства Peu від Camper.

Форма взуття неструктурована, воно покрите шматком шкіри, що огортає і драпірує всю стопу, тож у такий спосіб повністю пристосовується до того, хто її носить. Взуття також можна носити просто як, ми все ще шукаємо краще слово, капці.

Насправді все серйозно – ця модель є результатом синергії між основною моделлю бренду взуття Camper для босих ніг та звичним акцентом Issey Miyake на одязі, що повторює лінії людського тіла.

Її кольори здебільшого нейтральні – білий, чорний або сині, та можна побачити й червоні версії або вставки. Ці Peu Form від Camper та Issey Miyake є навіть у високій та низькій версіях.

І, без сумніву, це таки найоригінальніше взуття літа. Ба, можливо, навіть усього 2025 року.