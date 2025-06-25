Висотою з Велику піраміду в Гізі: що варто знати про суперяхту Джеффа Безоса

І поки всі обговорюють образи та гостей на весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес, ми звернемо увагу на суперяхту, якою володіє мільярдер. Вражає не лише її ціна, а й розмах.

Мовиться про суперяхту Koru. За даними видання USA Today, вона не лише розкішна, а й вже встигла потрапити у щонайменше один гучний скандал. 24 Канал розповість вам, що потрібно знати про яхту Джеффа Безоса та зверне увагу на романтичний момент, пов’язаний з нею.

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Що потрібно знати про яхту Koru

Передовсім ця яхта вважається найбільшою вітрильною у світі. Принаймні у цьому запевняла нідерландська компанія Oceanco, яка займається побудовою яхта на замовлення, і яка й збудувала це судно, яким зараз володіє Безос.

Ця трищоглова шхуна сягає 127 метрів у довжину. Її корпус кольору північної ночі. Саме судно може похизуватись кількома палубами, трьома джакузі та басейном на верхній палубі. Yacht World зазначає, що висота щогл становить близько 70 метрів – порівнювано з висотою Великої піраміди у Гізі. А коштує ця розкіш на воді – 500 мільйонів доларів.



Яхта Koru сягає 127 метрів у довжину / Фото Oceanco

Звернімо увагу! У 2022 році яхту жваво обговорювали. Сталось це після появи інформації, що частину історичного мосту Конінгсхавен у Роттердамі, відомого місцевим мешканцям як Де Хев, можуть демонтувати, щоб транспортувати судно з внутрішнього доку Oceanco в Алблассердамі до Північного моря.

Суспільне збурення не дозволило це зробити. Відтак, компанії довелось транспортувати щогли судна окремо. Готову яхту доставили на Майорку у 2023 році.

Що означає назва Koru У перекладі з маорі Koru означає "петля" або "спіраль", а також символізується спіральною формою. Це слово означає новий початок, старт нового етапу, зосередженого на змінах, а також особистісному росту.



Яхта Koru вражає своїм дизайном / Фото Oceanco

У цієї яхти також є судно супроводу, яке отримало назву Abeona на честь римської богині подорожей.

Особливості яхти Koru

Над її зовнішнім виглядом працювала голландська компанія Dykstra Naval Architecture, а інтер’єром займалась дизайнерська фірма Mlinaric Henry & Zervudachi.

Oceanco описує дизайн яхти як "позачасовий, сучасний стиль, з натуральними відтінками дерева, доповненими палітрою теплих нейтральних кольорів і текстилем з красивими візерунками".

На носі можна побачити фігуру. І ходили чутки, що це – Лорен Санчес. Однак, вона спростувала ці чутки в інтерв’ю Vogue ще у листопаді 2023 року. За її словами, фігура – одна з улюблених міфологічних постатей Безоса. Мовиться про Фрею, скандинавську богиню кохання, родючості, війни та золота.

Я дуже втішена, але це не так,

– наголосила вона.



Фігура на носі яхти не пов'язана з його коханою / Фото Oceanco

Цікавий факт! На борту Koru Безос зробив пропозицію Лорен. Сталось це під час їхньої поїздки на Каннський кінофестиваль у травні 2023 року, коли він сховав коробку з рожевою діамантовою обручкою під її подушкою.

"Коли він відкрив коробку, я, здається, трохи знепритомніла", – поділилась вона з виданням.

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Наостанок кількома словами згадаємо про Abeona. Її Безос придбав за 75 мільйонів доларів. І це судно може зберігати провізію та припаси, а також вміщувати до 65 осіб: 45 пасажирів і 20 членів екіпажу, включно з медичним персоналом. Якщо порівнювати з авто, то це умовне Ferrari, щоб "доїхати" до гаража та сісти за свою Pagani.