Щодня, щотижня чи щомісяця: експерт розповів, як часто потрібно голити лобок

Коли мова заходить про видалення волосся на лобку, думки серйозно розділяються: одні вважають, що це необхідно для гігієни, а інші – що це не обов'язково.

Зрештою, рішення голити лобок – це особиста справа кожного, адже як збереження природності, так і підстригання мають свої переваги та недоліки. Що стосується гоління, то один з експертів з чоловічого догляду рекомендує давати лад в області паху щонайменше щомісяця, пише 24 Канал, посилаючись на видання The Daily Star.

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Чому слід голитись щомісяця

Мохамед Хассан, засновник StyleRecap, посилається на дослідження 2017 року про звички чоловіків у США, яке показало, що 42% підстригають лобок щомісяця, а близько 35% роблять це щотижня. Однак тринадцять відсотків чоловіків, які взяли участь у дослідженні, сказали, що голять лобкове волосся рідше, ніж раз на місяць.

Але експерт з догляду за собою Хассан закликає чоловіків регулярно голити лобок, що він називає "чоловічим голінням".

Оптимальним варіантом є гоління або підстригання лобкового волосся раз на 1 – 4 тижні. Точна частота залежить від ваших особистих уподобань і стилю гоління,

– сказав він.

Експерт додає, що використання крему для депіляції, воску або лазерної епіляції може означати, що голитися потрібно рідше, а тим, хто має чутливу шкіру або схильний до ризику вростання волосся, варто обмежити сеанси гоління до одного разу на місяць.

Експерт рекомендує голитись раз на місяць / Фото freepik

Голіться проти росту волосся, використовуючи делікатний тример для бороди або грумер для тіла і крем для гоління (вологе гоління – Gentelman 24),

– Хассан дає пораду.

Він також порадив чоловікам із зарослим лобковим волоссям користуватися ножицями, щоб "підстригти волосся до відповідної довжини, з якою може впоратися тример для лобкового волосся", щоб мінімізувати "смикання і висмикування".

"Волосся на яєчках часто росте повільніше, ніж решта лобкового волосся. Якщо ви хочете мати безволосі або чисто поголені яйця, вам потрібно робити це часто. Але, якщо ви віддаєте перевагу добре підстриженим яєчкам, вам слід голити їх раз на тиждень або раз на пару тижнів. Варто зазначити, що волосся на стовбурі також росте повільніше, ніж волосся над пенісом. Проте швидкість росту волосся на яєчках все одно нижча", – наголосив він.

Нещодавно експерт з догляду за чоловічим волоссям @SoldaFades закликав людей використовувати різні бритви для лобка та обличчя. У відео у тіктоці він сказав:

Якщо ви використовуєте ту саму бритву для лобка, що й для обличчя, то принаймні чистіть її між кожним використанням, щоб запобігти будь-яким інфекціям. Або просто використовуйте окрему бритву.

Використовуйте різні бритви для лобка та обличчя: дивіться відео

У чому перевага інтимного гоління

Гоління інтимних місць має кілька переваг для чоловіків, зокрема, краща гігієна, оскільки бактерії мають менше місць для розмноження. Гоління лобка також може забезпечити кращий комфорт для чоловіків, оскільки відросле волосся на лобку може затримувати тепло, тоді як чисте гоління забезпечує кращу вентиляцію.

Але не всі переконані в перевагах чоловічого гоління, оскільки гоління може подразнювати шкіру і дозволяти бактеріям потрапляти в організм через невеликі порізи, що призводить до інфекцій. Клініка Майо радить проконсультуватися з лікарем, перш ніж намагатися голити лобок, оскільки це може призвести до виникнення дерматиту, спричиненого засобами для гоління.

Клініка Майо також попереджає, що гоління лобка може збільшити ризик зараження або передачі вірусних інфекцій, таких як простий герпес або ВПЛ через порізи на шкірі.

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