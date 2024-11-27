Ежедневно, еженедельно или ежемесячно: эксперт рассказал, как часто нужно брить лобок

Когда речь заходит об удалении волос на лобке, мнения серьезно разделяются: одни считают, что это необходимо для гигиены, а другие –что это не обязательно.

В конце концов, решение брить лобок – это личное дело каждого, ведь как сохранение естественности, так и подстригание имеют свои преимущества и недостатки. Что касается бритья, то один из экспертов по мужскому уходу рекомендует наводить порядок в области паха минимум ежемесячно, пишет 24 Канал, ссылаясь на издание The Daily Star.

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Почему следует бриться ежемесячно

Мохамед Хассан, основатель StyleRecap, ссылается на исследование 2017 года о привычках мужчин в США, которое показало, что 42% подстригают лобок ежемесячно, а около 35% делают это еженедельно. Однако тринадцать процентов мужчин, которые приняли участие в исследовании, сказали, что бреют лобковые волосы реже, чем раз в месяц.

Но эксперт по уходу за собой Хассан призывает мужчин регулярно брить лобок, что он называет "мужским бритьем".

Оптимальным вариантом является бритье или подстригание лобковых волос раз в 1 – 4 недели. Точная частота зависит от ваших личных предпочтений и стиля бритья,

– сказал он.

Эксперт добавляет, что использование крема для депиляции, воска или лазерной эпиляции может означать, что бриться нужно реже, а тем, кто имеет чувствительную кожу или подвержен риску врастания волос, стоит ограничить сеансы бритья до одного раза в месяц.

Эксперт рекомендует бриться раз в месяц / Фото freepik

Брейтесь против роста волос, используя деликатный триммер для бороды или грумер для тела и крем для бритья (влажное бритье – Gentelman 24),

– Хассан дает совет.

Он также посоветовал мужчинам с заросшими лобковыми волосами пользоваться ножницами, чтобы "подстричь волосы до подходящей длины, с которой может справиться триммер для лобковых волос", чтобы минимизировать "дерганье и выдергивание".

"Волосы на яичках часто растут медленнее, чем остальные лобковые волосы. Если вы хотите иметь безволосые или чисто выбритые яйца, вам нужно делать это часто. Но, если вы предпочитаете хорошо подстриженные яички, вам следует брить их раз в неделю или раз в пару недель. Стоит отметить, что волосы на стволе также растут медленнее, чем волосы над пенисом. Однако скорость роста волос на яичках все равно ниже", – подчеркнул он.

Недавно эксперт по уходу за мужскими волосами @SoldaFades призвал людей использовать разные бритвы для лобка и лица. В видео в тиктоке он сказал:

Если вы используете ту же бритву для лобка, что и для лица, то по крайней мере чистите ее между каждым использованием, чтобы предотвратить любые инфекции. Или просто используйте отдельную бритву.

Используйте разные бритвы для лобка и лица: смотрите видео

В чем преимущество интимного бритья

Бритье интимных мест имеет несколько преимуществ для мужчин, в частности, лучшая гигиена, поскольку бактерии имеют меньше мест для размножения. Бритье лобка также может обеспечить лучший комфорт для мужчин, поскольку отросшие волосы на лобке могут задерживать тепло, тогда как чистое бритье обеспечивает лучшую вентиляцию.

Но не все убеждены в преимуществах мужского бритья, поскольку бритье может раздражать кожу и позволять бактериям попадать в организм через небольшие порезы, что приводит к инфекциям. Клиника Майо советует проконсультироваться с врачом, прежде чем пытаться брить лобок, поскольку это может привести к возникновению дерматита, вызванного средствами для бритья.

Клиника Майо также предупреждает, что бритье лобка может увеличить риск заражения или передачи вирусных инфекций, таких как простой герпес или ВПЧ через порезы на коже.

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