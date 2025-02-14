Ви неправильно перете джинси: експерти пояснили, скільки разів їх треба носити перед цим

Люди часто сперечаються щодо цього питання – скільки разів можна носити джинси перед тим, як кидати їх у пралку. Одні кажуть, що перуть їх після кожного носіння.

Інші ж наполягають, що без прання джинси можуть обходитися роками. Та на чиєму ж боці правда? 24 Канал завдяки Daily Star має для вас відповідь.

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Скільки разів треба носити джинси до прання: є конкретна цифра

Останнім часом дискусія загострилася, бо мережу збурила заява французької урядової "Агенції екологічного переходу". Та закликала людей носити джинси щонайменше місяць, перш ніж прати, бо "надмірне використання пральних машин призводить до марного витрачання води та електроенергії".

Але чи справді варто запроваджувати такі правила? Іра Лиса, українсько-американська дизайнерка з Ira's Bridal Studio, припускає, що ви весь час прали свої джинси неправильно. І справа не тільки в екології.

Краще як для навколишнього середовища, так і для ваших джинсів, прати їх через кожні 10 – 15 носінь, якщо вони не є помітно брудними або смердючими,

– каже вона.

Експерти рекомендують прати джинси через 10 – 15 носінь, це краще і для екології, і для самого одягу / Фото krakenimages.com@freepik

Річ у тім, що занадто часте прання джинсової тканини створює стрес для її волокон, і з часом це послаблює їх, а ще вони вицвітають. Тому прати джинси варто в холодній воді з м'яким мийним засобом і вивернуті навиворіт. Також не кладіть джинси в сушарку – сушіння на повітрі допомагає зберегти форму і колір.

Поради уряду Франції йдуть пліч-о-пліч зі сталою модою, але важливо зазначити, що має бути баланс – чистота теж важлива!

– наголошує дизайнерка.

Інші експерти підтримують рекомендації Іри Лисої. Тобто, справді, джинси та джинсовий одяг не варто прати частіше, ніж раз через 10 носінь. Хоча можна прати точково, якщо там є якісь сліди.

Більшість людей надягають щось раз чи два й кидають те потім у прання. І це варто припинити робити, бо це дійсно перевитрата енергії та води, а ще й не дуже добре для вашого одягу.

А якщо вас цікавить, чи сідають джинси після прання – то так, можуть трохи сідати, особливо якщо ви не будете уважними до того, як ви їх перете. Докладні поради щодо прання джинсів читайте за цим посиланням.