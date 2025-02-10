І все б нічого, та вони змушують багатьох нехтувати елементарним. Розвінчуємо ці хибні уявлення на 24 Каналі завдяки експерту apteka_anc у тіктоці.

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Чоловіча гігієна і 3 поширені міфи, у які пора припинити вірити

Міф перший: подразнення після гоління – неминуче. Якщо після гоління ваша шкіра червоніє, пече або свербить, проблема зазвичай не в самій процедурі, а в підході. Тобто, найімовірніше, ви обрали невідповідний станок, недостатньо зволожуєте шкіру або використовуєте надто агресивний засіб після гоління.

Міф другий: манікюр і педикюр – не для чоловіків. Насправді чоловікам важливо доглядати за руками й ногами не менше, ніж жінкам. А ці процедури допомагають уникнути мозолів, натоптишів, врослих нігтів і банального неприємного запаху. Ба більше, чисті й доглянуті нігті впливають на враження, яке ви справляєте на інших.

Неочевидні помилки догляду, які псують ваш вигляд: дивіться відео apteka_anc

Манікюр, педикюр. Мужики, це мастхев. Хлопець може бути дуже гарний, але якщо у нього недоглянуті нігті, це ж не дуже, правда?

– недарма наголошує експерт у відео.

Міф третій: чоловікам не потрібно робити епіляцію чи голитися в "тих" місцях. Та правда в тому, що гоління – це не лише питання естетики, а й гігієни. Волосся під пахвами та в інтимних зонах затримує піт, що може сприяти розмноженню бактерій і появі неприємного запаху. Звісно, повне або часткове видалення волосся – це вибір кожного, але ж очевидно, що базовий догляд за собою – це той самий мастхев.