Знаменитий барбер пояснив, як часто чоловікам слід мити голову

Опитування Dollar Shave Club показало, що 7% чоловіків миють голову раз на два тижні. Звучить як замало, чи не так? А от дослідження Karger відзначило, що в середньому слід мити голову 5 – 6 разів на тиждень, що наче дещо забагато. То що ж робити?

Розплутав тему знаменитий барбер Жюльєн Фарель, який працював стилістом для зірок, зокрема Кейт Мосс і Сальми Хаєк. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Ви завжди неправильно надягали ваш халат: у тіктоці показали, що насправді треба робити

Як часто чоловіки повинні мити голову

Може виникнути спокуса мити голову щодня, але навряд чи варто рекомендувати це робити всім. Це залежить від багатьох факторів, ураховуючи вік, довжину і тип волосся. Тобто універсального підходу немає. Але все ж – краще менше, ніж більше.

Щоденне використання шампуню забирає всі природні олії зі шкіри голови й може призвести до сухості та ламкості волосся,

– каже Фарель.

Звісно, щодня приймати душ – це хороша звичка, але щоразу тягнутися до шампуню не варто, бо для різних частин тіла діють різні правила. Все, що нижче шиї, може залишатися здоровим і чистим, якщо митися раз на день, але щодо волосся і шкіри голови це не так.

Шкіра голови виробляє набагато більше шкірного сала, ніж решта тіла. Це сало потім розподіляється по всій волосині, зберігаючи її здоровою та м'якою,

– пояснив барбер.

Знаменитий барбер Жюльєн Фарель розповів, з якою частотою чоловікам варто мити голову / Фото freepik

І навіть ополіскування може прибрати цей прошарок. З огляду на це Фарель радить використовувати шампунь кожен другий або й третій день.

Однак якщо у вас особливо жирна шкіра голови, ймовірно, слід мити її шампунем щодня. Головне – не плутати спітніле волосся з жирним (у першому випадку достатньо ополіскування).

Єдиний засіб, який ви повинні використовувати щодня – це кондиціонер. Він зволожує волосся і поповнює втрачені поживні речовини. Кондиціонер вдвічі важливіший, якщо ви відрощуєте волосся і щодня сушите його феном,

– наголошує Фарель.

Але й додає, що виняток для щоденного використання кондиціонера – це чоловіки з жирною шкірою голови.

Підсумовуючи: мийте голову шампунем кожні 3 дні та використовуйте кондиціонер щодня.