Знаменитый барбер объяснил, как часто мужчинам следует мыть голову

Опрос Dollar Shave Club показал, что 7% мужчин моют голову раз в две недели. Звучит как слишком мало, не так ли? А вот исследование Karger отметило, что в среднем следует мыть голову 5 – 6 раз в неделю, что как будто несколько многовато. Так что же делать?

Распутал тему знаменитый барбер Жюльен Фарель, который работал стилистом для звезд, в частности Кейт Мосс и Сальмы Хайек. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как часто мужчины должны мыть голову

Может возникнуть соблазн мыть голову ежедневно, но вряд ли стоит рекомендовать это делать всем. Это зависит от многих факторов, включая возраст, длину и тип волос. То есть универсального подхода нет. Но все же – лучше меньше, чем больше.

Ежедневное использование шампуня забирает все природные масла из кожи головы и может привести к сухости и ломкости волос,

– говорит Фарель.

Конечно, ежедневно принимать душ – это хорошая привычка, но каждый раз тянуться к шампуню не стоит, потому что для разных частей тела действуют разные правила. Все, что ниже шеи, может оставаться здоровым и чистым, если мыться раз в день, но в отношении волос и кожи головы это не так.

Кожа головы вырабатывает намного больше кожного сала, чем остальное тело. Это сало затем распределяется по всему волосу, сохраняя его здоровым и мягким,

– объяснил барбер.

Знаменитый барбер Жюльен Фарель рассказал, с какой частотой мужчинам стоит мыть голову / Фото freepik

И даже ополаскивание может убрать эту прослойку. Учитывая это Фарель советует использовать шампунь каждый второй или третий день.

Однако если у вас особенно жирная кожа головы, вероятно, следует мыть ее шампунем ежедневно. Главное – не путать потные волосы с жирными (в первом случае достаточно ополаскивания).

Единственное средство, которое вы должны использовать ежедневно – это кондиционер. Он увлажняет волосы и восполняет утраченные питательные вещества. Кондиционер вдвое важнее, если вы отращиваете волосы и ежедневно сушите их феном,

– подчеркивает Фарель.

Но и добавляет, что исключение для ежедневного использования кондиционера – это мужчины с жирной кожей головы.

Подытоживая: мойте голову шампунем каждые 3 дня и используйте кондиционер ежедневно.